修哥萬花筒｜胡楓邀藝人分享點滴 8.22首播張繼聰訪問 (14:43)

年逾90歲的胡楓（修哥）心態年輕，緊貼時代潮流，加上入行逾70年結識不少圈中好友，繼早前於小紅書及抖音推出《修哥萬花筒》頻道，分享個人生活點滴，修哥希望利用網上平台與年輕藝人談天說地，特別於《修哥萬花筒》中開設全新談心節目，首集將於8月22日晚上9時於YouTube平台首播！

被問到為什麼會有這個《修哥萬花筒》的頻道，修哥說：「有一日，有個朋友突然告訴我，我演唱會的片段在抖音平台有幾億人次觀看，我覺得非常驚訝，於是想自己是否可以做個平台，分享給觀眾朋友呢？然後我就找了我一位好朋友和她的團隊合作，就開始玩社交平台的生活。」

修哥又提到：「《修哥萬花筒》這個名字是我親自命名的，原本想叫《修哥會客室》，但怕會覺得如果只是訪談內容會太狹窄，因為我的內容會很豐富，各式各樣的生活點滴都有，以想範圍廣泛些，就改成《修哥萬花筒》。」

修哥希望藉住《修哥萬花筒》為大家帶來更多歡樂和新資訊，新談心環節將邀請各藝人好友敘舊聊天。修哥說：「其實與藝人朋友談天說地構思，已經醞釀了好幾年，1年前已開始籌備拍攝，終於在今年實現播出。節目中像老朋友一樣『咩都講』，沒有特定話題，只希望藉此機會和朋友敘舊，內容豐富，希望大家多多支持。」

首集將於8月22日晚上播放，邀得他很欣賞的後輩張繼聰登場，分享拍攝《飯戲攻心2》時在片場趣事，更勾起一件往事令張繼聰對修哥衷心感激。

（即時娛樂）