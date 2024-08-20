許靖韻帶定水槍開騷 VIVA勁歌熱舞帶動氣氛 (17:24)

許靖韻（Angela）、曾傲棐（Arvin）及女團VIVA日前為主題公園「Aqualand」第2場的「NewBomb音樂會」演出。

音樂會當日，Angela除了準備3套服裝，原來她在1個月前準備水槍，唱得興起之際，更用水槍射向觀眾，全場歡呼起哄，她說：「係呀，我帶咗水槍嚟，其實想玩好耐，所以喺騷前嘅1個月已經買定。我唔怕觀眾反擊，天氣咁熱，相信佢哋都好想降下溫。」此外，Angela在音樂會展示新買的電結他，她說：「之前一路都有彈電結他，見到觀眾都好鍾意我彈電結他表演，就買咗呢支結他之後騷都可以用，多樣樂器玩下。」

首次做戶外騷的Arvin十分緊張，由籌備到開騷當日坐不定：「成日喺後台行嚟行去諗『幾時到我呢？幾時到我呢？』總之就係個人坐唔定。」幸好有師姐Angela傍住，令Arvin感覺踏實，他又謂這次是新體驗，難得一次戶外騷，選歌方面跟以往亦有同，他說：「以往畀大家印象可能都係企定定唱安靜嘅歌，今次偏向Rock啲或者輕快啲，想大家郁吓、跳吓，去帶動觀眾情緒。」

女團VIVA演唱的2首快歌《Topic Killa》及《DTR》，勁歌熱舞帶動全場氣氛，她們又跟Angela及Arvin合唱《LaLa世界》、《報復式浪漫》等，VIVA表示這是首次跟Live Band合作，十分開心：「第一次體驗到可以去做Band Rehearsal。雖然出道2個幾月，有兩首歌，但係都可以同到Angela、Arvin合唱，又唱到其他嘅cover，希望之後有機會有多啲自己歌嘅時候，可以舉行音樂會。」

（即時娛樂）