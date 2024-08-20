193撞跌婦人後心慌意亂 反思自己行為 強調馬上慰問對方 (20:08)

193今天再更新社交平台，稱發生事件後令他很亂很心慌。（郭嘉駿Ig截圖）

193強調停車後已第一時間落車慰問被他撞倒的婦人。（Ig圖片/網上圖片）

男團ERROR的郭嘉駿（193）前日（18日）在土瓜灣倒車時撞跌婦人。警方回覆本報時透露，意外於前日約下午5時半發生，網民昨（19日）傍晚6時許上載相關影片後，193則於昨晚8時許向警方報案，距意外發生約27小時。

193今晚（20日）再更新Ig限時動態，他直言為此事睡不着，又反思自己行為：「尋晚好夜先收工，返到屋企唔係好瞓得着，一直都喺度反思自己嘅行為。

可能因為第一次揸車碰撞到路人，當時自己都好亂好心慌，唔識應該點應對處理，但我完全明白我駕駛係有唔正確嘅地方，以後一定會非常非常小心，遵守交通規則同埋留意路面所有情況。」

193再三強調撞到人後，第一時間停車並落車慰問對方，他寫道：「而我最怕係見到網上不實嘅報道話我不顧而去，例如將啲片Cut頭cut尾，令痛錫我嘅人見到呢啲不實嘅資料，會唔開心甚至同人鬧交。所以我尋晚收工即刻Backup返個車cam，想畀大家知我一停車，就馬上衝落去慰問婆婆（或者其實應該形容佢為姨姨），問佢需唔需要報警或去醫院。

最後希望姨姨佢一切安好，事件已交由律師及警方處理，所以我暫時不能夠回應太多，感謝各位關心。」

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（即時娛樂）