韓國男團SHINee成員泰民宣布10月5日首度在香港舉行個人演唱會「2024 Taemin World Tour [Ephemeral Gaze] in Hong Kong」。早前SHINee完成世界巡迴演唱會後,泰民隨即展開個人活動,除了舉辦個人巡唱,本月19日亦推出個人專輯《ETERNAL》,這是他離開SM娛樂,轉投新公司後發行的首張唱片。最近他再宣布擔任有線頻道Mnet綜藝節目《Road To Kingdom : ACE OF ACE》主持,工作不斷。

香港個唱將於10月5日晚上8時假亞洲國際博覽館10號展館舉行,票價分2180、2080、1780、1480及780港元,本月30日起在Trip.com優先訂票,9月2日起於KKTIX公開發售。

另一方面,男團Seventeen的同門師弟TWS將於本月25日在澳門舉行簽名會及表演,宣傳組合早前推出專輯《Summer Beat!》。

(即時娛樂)