呂爵安拒唱生日歌賀Stanley 貼黑圖賀壽 姜濤加入戰團玩埋一份 (21:26)

MIRROR成員邱士縉（Stanley）今天（20日）34歲生日，隊友呂爵安（Edan）在Ig的廣播專區貼相跟粉絲打招呼，壽星仔Stanley留言叫Edan唱生日歌，Edan留言稱：「你叫我唱就唱？」李駿傑也加入戰團叫Edan「唱啦」，Stanley心淡表示：「唔緊要啦，我都唔重要，由佢啦，唔好逼佢。」

李駿傑再留言稱Sad，Stanley則寫道：「Yes，咁你（Jeremy）唱啦﹗」接著Edan再留言企硬：「死都唔唱﹗」李駿傑則踢爆Edan：「但係你尋日唱咗，點解今日唔唱？」Stanley撒嬌：「Jeremy，佢（Edan）蝦我。（J：我幫唔到你，因為佢都蝦我﹑佢18號蝦我。）」Stanley追問：「有冇佢啲黑圖借嚟洗吓？（J：冇，我好少影人黑圖）我已經唔需要你了。」

Edan接着在Ig限時動態鬧着玩，貼出Stanley的黑圖賀壽，並得戚留言：「啱啱嗰張點算係黑圖？你哋會唔會太低估我？生日快樂Stanley。」Stanley轉發並回覆：「唔唱生日歌不特止，仲要放我黑圖﹗你小心，君子報仇10年未晚。」

然後他在社交平台問網民：「本人在此誠徵 @edanlui終極黑圖一張！拜託四方好友幫助，勝出者會得到壽星仔生日願望一個~」網民紛紛留言並貼出多張Edan的黑圖，相當搞笑。另外，姜濤今天也加入戰團，在Ig限時動態貼出壽星仔的搞笑黑圖。

（即時娛樂）