193駕車撞跌婦人事件登無綫節目 洪永城指影片網上瘋傳 (14:46)

ERROR成員郭嘉駿（193）周日（18日）駕駛其跑車倒車時撞跌一名過馬路婦人，193下車跟婦人說話後上車離開。拍下事發經過的車Cam片隨後在網上流傳，193稱對方表示不需要報警或去醫院，他道歉後離開，有向警方備案，強調沒有不顧而去。據警方消息，意外發生跟收到相關報案的時間距約27小時。事件成為網上熱話，193缺席今天的品牌宣傳，活動亦改為閉門進行。區永權和洪永城在昨晚播出的無綫節目《瞬間直擊半小時》亦有提及事件，洪永城介紹短片時說︰「一定係網絡瘋傳啦，同埋同數字有關嘅。」區永權則指司機身形高大，其後才表示撞跌途人的司機是193。

洪永城續說：「事發日期係18號嘅下晝5點鐘左右，到咗噚晚嘅9點左右，193就係佢自己社交平台交代成件事。佢話當時見到個婆婆跌低，已經即刻落車向佢道歉同埋問咗婆婆有冇受傷，需唔需要報警啊，需唔需要送院啊，佢話唔需要，193先上車離開嘅。事後佢已經向咗警方備案會盡力配合調查，承諾以後開車會加倍小心路面嘅情况同安全。」

區永權稱有網民疑惑司機是否應立即報警，他回應︰「如果發生交通意外，有冇受傷都好，司機必須要第一時間立即停車，此外就係要喺24小時之內，親自報警，應要求同警方或者涉事方提交個人資料，否則最高係會罰款25000元同監禁6個月。」

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（即時娛樂）