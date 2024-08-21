日本winwin企画2｜楊安妮整便當出蠱惑 參加拍賣會成功投魚 (16:10)

楊安妮（WinWin）將在今晚（21日）播出的新一集ViuTV節目《日本winwin企画2》中親自下廚，整便當去賞櫻花。她去到大阪性價比極高、在日本大受歡迎的本土超市選購食材，第一時間拿着製作組給的5000円買和牛。WinWin做足功課，知道這間超市前身賣肉類，因此這裏的肉類無論質量、價錢和份量都有一定保證。她還強力推薦購買雞頸肉，說在香港很少吃得到。

這些牛和雞，原來只是WinWin做便當之前所吃的材料，整便當的真正材料卻來自於超市的現成便當。WinWin說︰「我會直接買一個便當砌落另一個便當，講出嚟都唔好意思。」第二天一早，她做好便當後換過一身文青服飾，出發到鄰近車站而又少人的佐保州賞花，怎知去到卻遇上10年才一遇的櫻花遲開。賞花不成，WinWin只好轉移陣地，去行一年只開4次的「雜喉場朝市」。

雜喉場朝市一日會舉行2次魚類拍賣會。由於日本很少有魚類拍賣會，而且開放給一般市民競投，因此一早堆滿人潮，很多小朋友專程來幫屋企人買魚。WinWin加入拍賣戰場，還跟小朋友爭魚。她最後以4500円力壓小朋友開出的4200円，競投成功。拍賣會的員工識做地說：「條魚好靚，WinWin都好靚。」WinWin聞言非常開心。

（即時娛樂）