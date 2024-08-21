同居少女諸事卜｜吳家忻林德信拍牀戲尷尬 事前零交流 (16:56)

吳家忻與林德信（Alex）首次合作，一同拍攝Viu Original本地原創劇《同居少女諸事卜》已有親熱鏡頭，兩人在鏡頭後異口同聲表示十分尷尬。角色崇尚開放式關係的家忻，在劇中是Alex的鄰居，兩人鬧出不少笑話。談到他們在劇中的一場親熱戲，家忻說︰「親熱鏡頭唔算好親密，有好多鏡頭都用咗啲有趣方式交代，不過都有怕醜，因為我冇乜拍過愛情戲，其實太激情嘅戲分，現階段嘅我未接受到。我哋事前唔敢太多交流，最好唔好咁熟，咁就冇咁尷尬。」

Alex稱曾看過家忻演出，但合作拍劇還是第一次。他讚家忻演技不俗︰「同佢拍親密戲都會尷尬，始終都係啱啱識，冇排過，一嚟就拍，但可能呢個安排係好嘅，因為要有一種初戀感覺，個心卜卜跳、少少尷尬咁，希望真嘅尷尬，觀眾見得到。有冇同老婆備案？冇，一路做任何嘢都冇講，唔需要申請。」Alex在劇中是一位暖男，他自言在現實生活中不是暖男︰「可能我唔係一啲識表達情感嘅人，我會執屋嘅，有時會煮飯，不過我可以一星期食同一個餸，冇驚喜，我鍾意煎牛扒，可以晚晚煎，對方可能會覺得悶。」

家忻在劇中喜歡睇男仔，她坦言在現實中剛好相反︰「我鍾意睇靚女，可能想自己成為心中女仔模樣，所以見到正嘅女仔，一定會望。我會望女仔嘅身材、穿搭，唔一定要超級靚，鍾意有佢哋嘅特色、自信同吸引到我。」今次是家忻繼《#她和她的戀愛小動作》後再演Viu Original原創劇，她說今次角色的衣著跟上次一樣比較清爽，幸好拍攝時那段日子有努力健身。

《同居少女諸事卜》逢星期三、四中午12時於「黃 Viu」上架。

（即時娛樂）