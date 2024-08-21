Loong9下月出專輯 3香港成員冇份 首支主打歌疑欠奥利惹網民不滿 (17:56)

男團Loong9快將推出的新歌《Go for Broke》，惟官方宣傳相只有8人，有網民追問奥利及另外3名香港成員在哪。（Loong9 Ig圖片）

男團Loong9今天在社交平台宣傳快將推出的首支團歌及下月面世的專輯，惟歌曲宣傳相未見奧利惹內地網民不滿。（Loong9微博及Ig圖片 / 明報製圖）

無綫與內地合辦偶像選秀節目《亞洲超星團》選出男團Loong9（玖瓏少年），成團後鬧出不少風波，除加入3名成員分拆兩隊，變成以內地為主的Loong9-S及香港為主的Loong9-V後，本來4月舉行的首次公開活動又因為部分成員的香港工作簽證未獲批而臨時取消並延至6月舉行。Loong9今天（21日）宣布下月推出首張專輯《First Light》，主打歌《Go for Broke》將於本月26日推出。

Loong9的官方Ig連出3個帖子，第一則是關於首張專輯《First Light》，稱「Loong9攜首專firstlight勇闖內娛，成為他人的力量，照亮世界的一束光」；第2個帖子則是關於8月26日上線的主打歌 《Go for Broke》；最後一個帖子是表示Loong9將參與8月24日的《樂華家族演唱會》，首次於舞台上跟樂迷見面。

據文案內容，《First Light》應是以內地為主的Loong9-S的專輯，香港3位成員冼靖峰、黃奕斌及文佐匡沒有份灌錄碟內歌曲。不過，最離奇的是主打歌《Go for Broke》的宣傳相只有8名成員，未見成員奥利。不少內地粉絲非常不滿，紛紛追問「C位」奥利為何消失，要求有關方面解釋原因。

（即時娛樂）