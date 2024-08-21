張天賦與新歌MV女主角吵架雞同鴨講 忍俊不禁敗陣收場 (19:36)

張天賦（MC）推出親自作曲、黃偉文（Wyman）作詞的新歌《小心碰頭》，請來Netflix影集《愛愛內含光》導演黃婕妤執導MV，台北電影節的「非常新人」林廷憶（Suri）擔任女主角。MC在MV裏有幕與Suri吵架的情節，兩人原來在鏡頭後「雞同鴨講」，MC一直以廣東話爭論，Suri就七情上面以國語回答。MC拍攝這場戲到最後時忍不住笑出來，舌戰敗陣收場。他說︰「拍攝這個MV時，發生了幾多趣事。我有一場戲要跟女主角吵架，我覺得我說國語的話，未必能令情緒爆發出來，所以我說廣東話，她就說國語。新歌MV的拍攝手法是我從前沒試過，我們會在拍攝途中突然定格，哈哈﹗」

拍攝當日，MC一改《百萬大道》的冷酷型格，戴上眼鏡以鄰家男孩形象現身。他表示眼鏡造型是公司提議，相信部分粉絲會喜歡。談到為何飛到台北拍攝MV，MC說︰「是公司的決定。我覺得今次是一趟非常休閒和開心的旅程，因此歡迎日後有更多像今次MV的決定。」曾揚言要收身的他被問到在台灣可有破戒時說︰「沒有，因為飲食不是什麼戒律... 算吧﹗瘦的我，大家看到就看吧﹗我在減肥方面的進展是，大家看見我包到實就知進展非常緩慢。」MC笑言大家或會在下次演唱會或3、5年後看見其減肥進展。

《小心碰頭》是MC第2首創作旋律的作品，他被問到今年會再推出多少自己創作的歌曲，及未來會否推出全創作專輯時說︰「這當然是我的願望，但也要看公司是否願意用我的歌。我已創作了頗多樂曲，會否推出要視乎今次新歌的反應。」

（即時娛樂）