郭富城演唱會 寶貝女充當攝影師幫爸爸影靚相 (21:08)

一連13場的《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024香港站》於周日（18日）順利完成首6場，觀眾反應非常熱烈，巨型多元化舞台設計贏得一致讚賞。舞台王者郭富城每晚深情獻上充滿「回憶剎」的情歌及經典舞曲，以最摯誠的態度和舞技，以不同形態及肢體語言駕馭紅館舞台，傾力展示ICONIC的舞台精神，獲讃是近年難得一見重本投資兼且是藝術與創意兼融的演唱會。

有很多城城的忠實歌迷們連續6晚捧場支持，其中兩位令城城極冧的超級歌迷，是他兩個寶貝女。她們由媽媽陪同下，共看了三場，更精靈地選擇不同段落的座位去欣賞爸爸的表演。其中一場她們選坐第一行，要近距離看爸爸的演出，大寶更化身攝影師著上小crew tee ，戴上工作證，神氣十足地一直拿著手機為爸爸拍照，有板有眼。

城城在台上跟寶貝女互動，演繹《木偶襲地球》一曲時，用特別的氣球掛在肩膊，以木偶肢體語言來唱此歌，特意搞笑地和女兒互動：「爸爸借你們的氣球，唱歌可以嗎？今晚還給你！」台下大寶可愛地點頭回應，全場觀眾也拍掌和應，氣氛熾熱。

ICONIC演唱會柔情和動感兼備，城城每晚也換上一些新舞衣，展示不同的造型。很惜歌迷的城城在尾段演出時，細心地教歌迷iconic舞蹈手勢，全場觀眾均站起來跟著做及和跟著唱，並一起做人浪動作。不少觀眾狂叫encore，捨不得離開場館，城城離開時定必走向場館欄外聚集的歌迷揮手才上車回酒店休息。第七場昨晚（20日）展開，城城說：「每次演唱會我和團隊都傾盡心力，全力去構想整個流程，務求有更多創新和突破，我很享受台上每一分鐘和大家的掌聲！希望大家喜歡我們的製作及心思，我們會把所有細節不斷細意檢視，力盡完美，把最好的舞台演出送給大家。」

（即時娛樂）