我推的野男LIVE！｜「大小姐」林淑敏獲「震波建華」愛的抱抱 (21:20)

胡蓓蔚、支嚳儀、火火及陸浩明主持TVB Plus直播互動選秀騷《我推的野男LIVE！》昨晚最後6位野男登場，包括（17）「格鬥江華」翟錦豪、（18）「震波建華」陳建華、（19）「健身界Peter仔」布柏軒、（20）「大波凌」凌志杰、（21）「肌界黃貫中」陳家豪及（22）「雙節棍野男」伍家豪，《愛‧回家之開心速遞》的「大小姐」林淑敏擔任星級嘉賓。

林淑敏在《愛‧回家》形象高傲自恃，但見到6位野男時，忍不住失聲尖叫︰「我內心嗰種澎湃已經忍唔住喇，我見慣大場面，但都無見過咁『大』嘅場面。」接住她語帶不忿說︰「本來噚晚就嚟，但係同『三太』（樊亦敏）打交爭輸咗，嗰心幾唔舒服。」

前晚可說是「武術之夜」，多位野男表演武藝，有泰拳互搏、雙節棍及空手道。翟錦豪與陳家豪以泰拳互搏，有「肌界黃貫中」之稱的陳家豪表示因多年前看電影《洛奇》（Rocky），下定決心練大隻；翟錦豪則表示練拳是要保護身邊的人。伍家豪表演雙節棍技，令在場觀眾興奮拍掌。最後出場的陳建華表演空手道，獲林淑敏垂青，貼上「至威貼紙」及「愛的抱抱」，推高全場熱度。公布熱度排行榜，伍家豪獲19.2萬likes稱冠，翟錦豪以17.6萬likes居次席。下星期加入新主持陳欣妍暫時頂替出埠登台的支嚳儀，同時接著兩周進入淘汰戰，會有野男被請出局。

（即時娛樂）