張曼玉倫敦時裝店選購萬元大褸 親民態度令粉絲感動落淚 (13:11)

淡出演藝圈多年的張曼玉(Maggie)近日現身英國倫敦,一名在時裝店上班的網民在社交網分享有天工作時遇上張曼玉的經歷。

她說︰「張曼玉來我們店了退衣服,然後又買衣服,我服務她,一直和她聊天。她問我穿皮風衣好不好看,我說超級好看超級合適她,她說我說話怎麼那麼甜,她真的一點架子都沒有,就感覺很親近,就像是身邊認識的某個人。她問我是不是新加坡人,我說不是,我是老廣,還誇了我的英文很好。最後走的時候我實在沒忍住哭了,我和她說你一定要健健康康的,一定要平平安安,我很喜歡你,我們家人都很喜歡你。她說她會的,她說她很感動,她知道我這個年紀的小孩知道她不奇怪,她說讓我別哭,她也很想哭,讓我也一定健康,她說我父母一定會很驕傲有我這個孩子。最後的最後我和張曼玉抱了一下,大家眼睛都紅紅的,她還問我是在這裏長久工作嗎?我說可能是,她說一定要是,她還會回來找我。(我知道可能我只是出現在她一天的某個人,但是我還是很開心,我是個幸運的人)最後她還被我說服買了一件一萬塊的大衣,和我說是你說服我買的哈,嘻嘻。」

這名網民還分享了張曼玉親自寫給她並附有簽名的字條,張曼玉以英文寫道「Dear Sandro, Thanks for All your help. Wishing you a lovely day. Love Maggie張曼玉 (親愛的Sandro,感謝您的協助,祝你有愉快的一天。Maggie張曼玉)」不少粉絲一眼認出是張曼玉的簽名,留言大讚偶像窩心,又羨慕該網民能跟張曼玉交流。

(即時娛樂)