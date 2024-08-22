郭嘉駿倒車撞跌途人 AK籲大家留意路面情况 疲累時勿駕駛 (14:59)

AK透露他有份合唱的MIRROR小組歌曲，希望能在10月萬聖節面世。（鍾一虹攝）

MIRROR成員江𤒹生（AK）今天（22日）出席品牌活動，借產品向粉絲講「520」示愛，令現場尖叫聲四起。AK透露MIRROR將灌錄新團歌，預算下月中秋節前推出，之後就會為小組歌曲錄音，希望小組歌可於10月萬聖節面世。他透露有份唱的MIRROR小組歌曲，合作隊友不是姜濤、盧瀚霆、呂爵安和李駿傑，合唱人數是個很容易除開的數字。AK續說︰「我會唱快歌，亦會為新歌跳新的舞種，但未開始排舞。」

AK趁新歌錄音尚未開始，把握時間休息、帶愛犬散步及處理個人事務，同時考慮出埠度假「叉電」。他說︰「上半年做MIRROR巡唱時去過英國，很喜歡歐洲，很想到不同地方見識。不過，我沒有長假期，應會去東南亞地區旅遊，之前也去了新加坡兩天，找紋身師紋身。」

ERROR成員郭嘉駿（193）倒車時撞跌一名婦人，27小時後才報警而引起爭議，影響到工作亦取消。AK說事件已由司法部門處理，因此不便多談，但知道193也十分緊張事件，做了很多處理工作，他會發訊息關心193。AK說︰「道路上有潛在危險，希望所有駕駛者和市民時刻留意路面情况，小心安全。我當年考到車牌後也試過撞花車身，『交過學費』﹗看到193這次事件，我也提醒自己要小心，疲累時不要開車。」

（即時娛樂）