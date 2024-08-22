《荒野機械人》由容祖兒粵語聲演羅茲 被故事感動 喊到眼腫 (16:08)

動畫電影《荒野機械人》（The Wild Robot）將於10月1日上映，香港版邀得容祖兒粵語聲演主角機械人羅茲（Roz），延續「世上只有」母愛偉大精神，務求用靚聲和力量感動觀眾。

《荒野機械人》英語版本由奧斯卡影后雷碧達尼安高 （Lupita Nyong'o）聲演主角機械人羅茲，而粵語版則由祖兒聲演羅茲，對於祖兒來說，雖然這不是她第一次為動畫配音，但這次配音也具挑戰性：「因為今次是聲演一個機械人，要保持著機械人聲線，不可以有太多感情，但角色卻隨著故事會慢慢增加情感，然而它始終是機械人，配音時語氣上不能太用力，又不能太有情緒，都是挑戰。」

當接觸這部動畫時，祖兒已大受感動，直言第一次睇片已喊到眼腫：「好感動今次能遇到羅茲這個角色，在看試片時已經看到喊，眼都腫哂，實在有太多感動位。」

祖兒表示之前接的配音角色，都跟自己性格吻合，今次也不例外：「如果自己與角色相似，配音時就特別落力和有感情，我相信很多真實感情，可以透過自己聲音呈現。」電影公司為祖兒拍攝宣傳短片及照片時，工作人員都驚訝祖兒對角色的投入程度，當祖兒被要求跟海報上的羅茲一樣神情拍攝時，所有動作表情都是一Take完成，而拍攝宣傳片時，祖兒更自動波以戲中機械人語調說話，更自然地由機械人聲線，慢慢轉自充滿感情的語調。

故事講述機械人「羅茲森7134號」海難後流落無人島上，面對眼前惡劣環境，她學習與島上動物打成一片，更收養了一隻小雁孤兒，付出百分百真摯母愛之心把他撫育成年。直至小雁學識飛行一日，掀起了連場翻天覆地的變化。電影除了帶出一闕感人的收養故事外，也從這些關係中，讓觀眾學懂怎樣追尋自我、審視科技與大自然之間奧妙的真意義。

（即時娛樂）