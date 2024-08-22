胡定欣提早與4地影迷慶生 感動成粉絲低潮時最大動力 (16:32)

胡定欣下月9號43歲生日，為免影響粉絲準備開學，每年也提早在8月中舉辦生日活動。她日前與近120名香港、澳門、內地及新加坡粉絲慶祝，席間以歌曲、小遊戲及合照感謝他們支持。定欣說︰「很開心我的說話能鼓勵到大家，成為大家走下去的動力，你們已經做得好好，比我更叻！」

定欣表示已跟影迷慶祝生日很多年，部分每年參與生日聚會的粉絲，最初只是小朋友，如今已是追隨自己10年以上的資深鐵粉，令她有和家人聚會的感覺。她說︰「今年，我在聚會上逐一聽他們分享對我的感覺。這幾年收到的心意卡，出現最多的字是DSE！在你們想放棄、沮喪時，多謝你們想起我的工作態度、我的每一句鼓勵說話和我們經歷過的每一個時刻。我想說，你們已經做得好好，能夠成為你的精神支柱，真的是我的福氣。我一直覺得是你們給我力量，因此聽到你們每一位分享時很感動！我忍住了眼淚，那份影響力原來遠遠超出我想像。」

生日會以動畫電影《玩轉腦朋友2》作主題，定欣被問到屬於哪種性格時說︰「我覺得自己會因不同環境而變成『I』或『E』人，我喜歡戶外活動、跟朋友聚會，但有時候在人多或有陌生人在的地方，『阿焦』就會出現，應該是我在當刻環境不能放鬆做自己。我正在學習慢慢改變，不要給『阿焦』長期On panel，多給機會Joy主持大局，哈哈！」

（即時娛樂）