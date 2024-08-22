張智霖為裝修搞到失眠 被袁詠儀投訴假民主 靚靚飛橫店探小鮮肉班 (16:49)

Chilam承認自己超級腌臢，但很有樂趣，不過因為太緊張裝修事宜，經常失眠。（劉永銳攝）

靚靚表示在港甚少以夫妻檔出席活動，笑言她為該品牌擔任代言已10年，是時候老公接力，擔任部分產品代言。（劉永銳攝）

張智霖（Chilam）和袁詠儀（靚靚）今天（22日）以健康產品代言人身分出席活動，靚靚表示在港甚少以夫妻檔出席活動，笑言她為該品牌擔任代言已10年，是時候老公接力，擔任部分產品代言。

Chilam將返橫店繼續為古裝劇《赴海山》開工，該劇拍到9月中，其間會返港與靚靚慶祝生日，問到是否送包包給靚靚？他說：「今年不送包包了，因要準備搬屋，但新居仍在裝修中，太太說我黐線。」

靚靚插嘴稱Chilam有潛質成為室內設計師，指住Chilam笑說：「我來介紹，矇查查 Designer。」Chilam承認自己超級腌臢，但很有樂趣，不過因為太緊張裝修事宜，經常失眠。

問到幾時可以入伙？Chilam希望年底。靚靚即說：「年底都入不到伙就斬死你。」Chilam指自己在裝修方面，投放很多精神和心機，覺得自己做得很仔細。問靚靚最滿意Chilam哪些設計？靚靚指Chilam假民主，永遠問她意見，例如問她喜歡什麼顏色，但最終都不是用她所揀的顏色，說：「我已經放棄不理，只要求睡房要夠光猛，因不夠光看書和看電話會影響視力，但他說不想見到太多東西，不需要太多燈，我都有點擔心！」

Chilam對全屋裝修都重視，問埋單要否7位數字？Chilam不敢想亦不想提。靚靚安撫Chilam，說：「不要緊，自己住，最重要是舒服，今年我們生日沒有任何設宴和禮物，大家投放在新屋。」

靚靚表示剛在馬來西亞拍竣一部電影，現在休息，笑言自己正處於年輕退休又有錢階段，她稍後去橫店探班，但不是探老公，是探與老公同劇小鮮肉成毅，說：「我們之前合作過，老公經常見，成毅少見嘛。」

（即時娛樂）