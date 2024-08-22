柳應廷邀《明日戰記》CG班底製新歌MV 望盡快看到成品 (17:37)

柳應廷（Jer）找來電影《明日戰記》的CG班底製作新歌《月居人》MV，他在MV裏化身流浪月球的獨居者，因流浪太久，一頭長髮亦變白。（大會提供 / 明報製圖）

柳應廷（Jer）繼《筆觸男孩憂鬱之死》及《約齊靈魂在墳墓開生日派對》後，今天（22日）推出本年度三部曲的第3首歌曲《月居人》，終於揭曉他今年系列歌曲的主角是月亮。Jer解構今年3首歌的關係︰「3首歌其實好想講同月亮有關係嘅故事。《筆觸男孩憂鬱之死》裏面有句歌詞係『月有眼光和我拓荒服侍癮』，月亮喺MV入面係一個被動角色，喺漆黑之中做背景，累積歌曲氣氛；《約齊靈魂在墳墓開生日派對》入面，靈魂會『呼喊月圓』，主動同月亮講一啲說話；今次《月居人》，我就化身飛上月球嘅獨居老人。」

《月居人》由梁柏堅作詞，內容講述主角想遠離其他人寧靜過活，所以從地球逃到月球，但一班拿着武器的人為開發資源而入侵月居人的世界，結果免不了一場在月球上發生的攻防戰。Jer說：「因為係一個喺月球上面居住嘅孤獨老人，所以想做到孤單感覺，開端就只得一支電結他同人聲演唱，慢慢累積，去到後面宇宙大爆炸，節奏跟住加速，同時加入唔同樂器、聲音層次，令到結尾有一種世界末日，進入黑洞嘅感覺。」

談到歌曲由恭碩良（Jun）編曲，Jer表示監製王雙駿最初讓他估誰是編曲人，後來知道是恭碩良後超級驚喜﹗他說︰「好耐之前有講過我好鍾意Jun嘅歌曲《月球人》，今次首歌某程度上係受到Jun呢首歌嘅啟發。《月球人》有一種宇宙大爆炸嘅衝擊，Jun唱得好rock，我一直好鍾意呢首歌。今次《月居人》咁啱又係月亮做主題，可以搵到Jun幫手編曲係超級開心﹗」恭碩良這次除了為《月居人》編曲，也有將其打鼓聲加插入音樂當中，為歌曲畫龍點睛。Jer續說︰「大家都知道Jun打鼓勁，原來佢彈結他同編曲都咁厲害。《月居人》音樂入面聽到嘅樂器聲，都係佢同一班樂手彈奏，營造出整體感覺，所以好開心可以同佢合作。」Jer期待日後有機會與恭碩良來一次真正的合作交流︰「唔知《月居人》同《月球人》可唔可以合作做一個crossover呢？」

為配合歌曲，Jer找來電影《明日戰記》的CG班底製作MV。他在MV裏化身流浪月球的獨居者，因流浪太久，一頭長髮亦變白。Jer說︰「《月居人》MV搵咗好多嚟自唔同地方嘅CG後製人員幫手製作畫面，入面會有啲星體、戰艦、銀河系出現，喺我拍攝嘅時候只能全憑幻想去演。」由於CG製作需時，《月居人》MV要稍後時間才可推出。Jer希望能盡快看到新歌MV︰「我依家同大家一樣，未見到MV成品。」

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（即時娛樂）