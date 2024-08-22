蘇志威探訪山區學童憶少年窮日子︰住屋邨時一切靠雙手 (18:25)

蘇志威近日出席他支持多年兼擔任星級大使的慈善團體「愛‧貢獻」籌款活動時，分享早前隨義工團隊到肇慶山區視察學校及了解特困戶兒童的家庭狀况。他說︰「由香港到山區，來回需要12小時 ，加上山路崎嶇，到埗時已頭暈。不過，當地小朋友見到義工們都雙眼有光，知道哥哥姐姐係嚟幫佢哋，令佢哋有更好環境及資源去學習。印象最深刻係當地小朋友為咗返學，每日要行幾個鐘。如果係冬天，好快天黑更有危險性。見到佢哋為求學用心付出，我最想大家都出錢出力。」

蘇志威透露在當地家訪小朋友時，有落手落腳為他們裝修木牀和製作窗簾。他自言窮人出身，住屋邨時一切靠雙手，因此在製作過程中勾起成長回憶。他表示這次探訪後，深深體會到山區小朋友的上學艱難之處及資源不足，希望受助小朋友將來可貢獻社會及能薪火相傳，教育下一代幫助山區兒童。活動前一天，草蜢在佛山舉行演唱會。蘇志威為參與活動，完騷後立即回港。他表示︰「今次有5位山區小朋友來港，由於明年係草蜢40周年會好忙，可能要到下年先可以見到佢哋，所以就想趕返嚟見吓。我活動第2日要飛馬來西亞拍賀歲片，所以特別為佢哋安排咗節目，希望佢哋玩得開心。」

談到草蜢的佛山站巡唱，蘇志威說︰「當地觀眾好準時﹗內地演唱會時間規定非常嚴格，規定幾點離場就要離場，我哋唱得好開心，仲可以安歌兩次。玩人浪時，觀眾都配合得好好，燈海、熒光棒亦好壯觀。估唔到咁耐冇見，大家對我哋仲咁熱情。今次喺內地巡唱首場，佢哋畀咗我哋強心針，希望之後每一個站都可以咁開心。」

（即時娛樂）