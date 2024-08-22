Tyson Yoshi受男性歡迎沾沾自喜 被健身室職員提醒鎖好內褲 (19:47)

Tyson Yoshi和邱彥筒（Marf）今天（22日）到尖沙咀，出席時尚品牌活動。Tyson Yoshi在社交平台公開收到男網民性騷擾信息，他受訪時表示沒有因事件，擔心人身安全：「對方只是在網上禮貌地問我，我就禮貌向他Say No，我上載看牙醫照片，沒想到有人會感到興奮。其實網上一直有男有女粉絲叫我『老公』，在英國讀大學都被很多男女撩，我都會直接Say No，但內心會因為受男性歡迎而沾沾自喜。」

Tyson透露平時到健身室做運動，吸引男性注目機率比女性大，但從未試過被「抽水」，只有健身室職員曾提示他，洗澡及更衣時要鎖好內褲，他笑說：「我不明白為什麼他們這樣說，我未試過遺失底褲，不過冲涼會帶內褲入冲涼格更換。」

Tyson經過此事後，體會到女性被性騷擾感受：「現在明白女生看到下體相後，感到疑惑、不舒服的感覺。」未婚妻Christy有否勸他以後要小心分享照片？他說：「她只取笑我，知道我一向玩味濃。」

問他遇過最瘋狂的粉絲經歷，Tyson說：「無論我去到加拿大、英國或是台灣開騷，都見到幾位粉絲捧場，很感激他們支持，但我都會想，他們真的很空閒？門票並不輕易買到。」

今天Tyson打扮密實，他笑言衣著是因應場合，又自爆：「回港生活後，我冬天在家中只穿孖煙囪，在英國有暖氣，我赤條條更舒服，去洗手間都不用關門。」同場Marf則稱，從未收過性騷擾信息，指她的粉絲普遍冷靜又乖，大家已建立一套溝通模式。

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（即時娛樂）