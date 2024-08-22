港姐2024｜何沛珈拍外景暈車浪嘔吐大作 馮盈盈勤操弗練蜜桃臀 (20:50)

何沛珈坐車長達7小時拍外景，臨抵達酒店因暈車浪，而忍不住嘔吐大作。（林蘊兒攝）

15位候選港姐早前分成5個小組，分別到不同地點拍攝特備節目《2024香港小姐 女•遊記》，該節目下周一（26日）播映。

今天（22日）15位佳麗出席記者會，各自分享體驗及介紹手信特色，負責與她們同行見識的江美儀、馮盈盈、何沛珈、彭慧中、邵初及陳懿德亦現身支持。

何沛珈提到帶領5號莊曉婷、6號李曼思及15號俞可程飛到內蒙古，需坐車長達7小時，臨抵達酒店因暈車浪，而忍不住嘔吐大作，需要別人攙扶才下車，令她難忘，她說：「我已吃暈浪丸也於事無補，今次主要跟佳麗分享自己選美心得，因為我落敗過，然後再選亦贏過，所以得與失，在心態上有不同轉變，要明白緊張獎項同時也要享受過程。」

馮盈盈在社交平台分享腹肌照，她表示眼見一班師妹努力喼弗，令她不敢怠慢，加上為健康著想，目標想操出腹肌﹑馬甲線和蜜桃臀。

9號陳甜甜和10號吳芷靖，兩人原本廣東話一麻麻，但今天發音比之前略有進步。陳甜甜表示感謝佳麗、師姐和監製的鼓勵，更自聘私人教學練廣東話，她說：「我每次出席活動一緊張，就會講得差。老師好好，好細心教我，可惜自己住，在家獨自練習，講錯也沒有人更正，暫時未考慮拍拖，沒需要結識香港男仔來教我，專心選美最重要。」

2號倪樂琳、3號王汛文及4號謝淑怡同去菲律賓碧瑤，談到王汛文與謝淑怡在當地爭戴一頂民族風后冠，拍攝時扮吵架爭執，當時倪樂琳只冷眼旁觀道：「你們慢慢爭，要去爭我寧願爭戴港姐后冠！」她形容只是大家爭拗只是鬧著玩，要爭也是用正面及積極態度，並非覺得自己一定實贏，讚其餘佳麗均很優秀。

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（即時娛樂）