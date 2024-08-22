腦霧研究所｜ROVER亨仔希晉相愛相殺 Kenji：唔好打情罵俏 (21:05)

ROVER成員亨仔和希晉（左下圖）在節目一時互窒﹑一時又打情罵俏。（大會提供）

ViuTV節目《腦霧研究所》由沈殷怡（Shirley）、余逸思（Yoshi）和范麒智（Kenji）擔任主持，今晚（22日）播出一集，請來樂隊ROVER成員陳鎮亨（亨仔）和王希晉組隊，挑戰主持隊Shirley和Kenji的腦力。

亨仔指住希晉表示：「我就唔係太想同佢一組喇，因為佢係出咗名冇記性，成日漏銀包電話，乜都漏。」當Shirley問到記歌詞方面，希晉則反擊亨仔：「你甩呀！」亨仔坦承自己也甩過歌詞，比賽未開始2人已像冤家互數對方記性差。

今次決戰場地為相機店，正式比賽前，2組先來憑相機快門聲找出正確相機熱身賽。Shirley和Kenji甫開始各持己見，Kenji聲稱聽到「撻撻撻」聲，但Shirley卻指：「佢冇『撻撻撻』呀，佢『撻撻』之嘛。」最後Shirley選擇相信Kenji答案，不過可惜卻信錯人，好在ROVER組聽力也不遑多讓，同樣答錯，和氣收場。

熱身賽後正式進行第一回合：鬥快組裝相機鏡頭。正當大家留心看著相機達人示範組裝過程時，亨仔突然認真向希晉說：「我有啲信心，始終工程系學生。」大家聽到後一同發出「嘩」一聲，亨仔尷尬地連忙補多句「括弧畢唔到業」，幫自己戴頭盔。最後亨仔不負工程系學生之名，勝出比賽。賽後亨仔豪言：「今次呢Round比賽全靠我一個人嘅努力。」希晉亦稱讚對方：「以為佢唔得，點知佢又真係幾快！」

當玩另一個記熟45部相機位置遊戲時，希晉向亨仔提議記熟相機顏色，但亨仔卻直指：「鬼唔知記顏色咩，但係咁多部顏色都一樣。」當希晉認真記相機時，亨仔又細聲打擾說：「扮咩吖，我唔信你記得喎。」希晉撒嬌說：「耶！唔好嘈啦！」聽得Kenji不禁叫他們：「唔好打情罵俏吖大佬！」場面搞笑。

（即時娛樂）