吳忻熹第三次化療後狂甩頭髮 期待光頭的樣子 (21:22)

49歲前港姐季軍吳忻熹（前名吳文忻）乳癌復發，癌細胞有5至6cm，已達第三期並擴散至淋巴腺。她公開病情，接受化療抗癌，要打一場硬仗。她在社交網出Post記錄治療的經歷，今日她上載新短片，接受第三次化療後開始甩頭髮。

她記錄於周一（19日）進行第三次化療前往抽血，寫道：「因為醫生要在化療前，知道你的驗血報告，適唔適合再做化療。」翌日（20日）「進行第三次化療，繼續都係打一隻叫紫杉醇嘅化療藥，今日打完都係好眼瞓好攰，但冇上個星期咁攰，可能身體都開始適應了！」今日（21日）「今日起身一梳頭，WOW! 今日開始甩頭髮了，沒想到我竟然有點兒興奮呢！」

吳忻熹自拍短片，雖然素顏但精神不俗，她邊拍攝邊「搲」一把長髮，「今日開始甩頭髮，昨日做咗三次（化療）都未甩，我仲以為可以打破甩頭髮嘅宿命！」她拿著一堆甩掉的頭髮，說之前有朋友提議她先下手為強，剪短頭髮，但她的髮質自然孿而且濕氣重，剪短頭髮會似戴頭盔，暫時她選擇紮起長髮。她也期待光頭的樣子，聽聞重新長出的頭髮會更幼滑，笑說是因禍得福。好友彭秀慧留言：「我記得細個講過大家光頭或者skinhead得唔得，都係話你一定無問題，因為你五官靚嘛！一世人，試一次啦！之後生番！」吳忻熹回覆：「但係我頭形唔靚嘛！」

（即時娛樂）