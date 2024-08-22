蔡卓妍視郭富城為偶像 分享那些年追星點滴：佢令我瘋狂 (22:10)

阿Sa感謝城城帶給她的所有青蔥歲月，令她的成長並不孤單。（蔡卓妍Ig圖片）

郭富城的紅館演唱會進行得如火如荼，連日來有不少藝人捧場包括張智霖﹑袁詠儀﹑蔡一智﹑容祖兒﹑蔡卓妍（阿Sa）和江𤒹生（AK）等。AK和阿Sa都是城城的粉絲，2人都追星成功和城城集郵。

阿Sa今天（22日）在社交平台貼出和城城及城城經理人小美合照，並分享做粉絲心情。阿Sa表示自己有好多偶像，但城城是唯一一個能夠令她瘋狂，令她充滿動力和勇氣，牽動她所有情緒獨一無二的偶像。

阿Sa寫道：「曾經為咗偶像，日日踎喺yes station門口等人放佢張磨砂yes card；曾經為咗偶像，同我最好嘅同學仔寫信嗌交仲爭啲絕交；曾經為咗偶像，好努力咁連續十次測驗100分，先氹到爹哋買佢隻CD俾我；曾經為咗偶像，坐定定喺電視機前面睇頒獎禮，為佢吶喊助威為佢流淚；曾經為咗偶像，打咗無數次電話去電台，就係為咗想要佢個簽名；曾經為咗偶像，同補習老師夾錢坐山頂睇佢演唱會。」

阿Sa感謝城城帶給她的所有青蔥歲月，令她的成長並不孤單：「時隔八年再睇佢演唱會，佢仍然賣力地喺舞台上面綻放光芒，仲一樣咁靚仔。（究竟係點做到㗎？）把聲一樣咁響，跳舞一樣咁有型，我覺得我偶像真係好叻，希望下一個紅館演唱會唔使再等咁耐啦﹗」

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（即時娛樂）