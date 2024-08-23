洪嘉豪首衝出香港開騷 10月澳門演唱會 望歌迷幫忙宣傳 (14:26)

洪嘉豪（Kaho）將於10月19日到澳門舉辦《KAHO LIVE 2024澳門站》，演唱會優先訂購門票今早（23日）火速售罄，其餘門票28日公開發售。澳門站海報沿用香港紅館演唱會海報主題，以最簡約的藍綠色調風格，配合「Kaho」名字作演唱會主題，帶出以平凡之聲唱盡夢想之聲。洪嘉豪說︰「嘉豪呢個名本身好普通，我都係一個普通人，同大家一樣 ，普通的名字、普通的樣子、普通的歌聲、普通的家庭背景，但係好想藉着演唱會講畀大家知，只要唔放棄繼續勇敢去追夢，我相信你同我一樣，無論做乜永不放棄，你都可以做到。」

首次衝出香港舉辦演唱會，他說知道不少粉絲會再入場支持，希望給予他們驚喜，因此澳門站的演出會跟香港站不太一樣，除會獻唱剛推出的單曲《拜託》，也希望能在騷前推出新歌。有見上次香港演唱會為露腰過度操肌，洪嘉豪自覺過瘦不太健康，希望今次能健康一點，所以會否在演唱會上騷肌就隨緣。他說︰「距離澳門演唱會時間唔多，現階段答未必會，但唔知到時會唔會，入場睇就會知，哈哈！」

演唱會舉行日子臨近生日，洪嘉豪預告當晚會跟現場歌迷慶祝︰「我會當演唱會其中一個環節係大型生日會，但又冇理由自己推蛋糕出嚟。嘉賓部分，我仲構思緊，依家最想一班粉絲可以著番上次紅館演唱會有我標誌嘅Tee入場，等我一眼就見到邊啲係再次入場嘅粉絲。喜歡洪嘉豪係一世， 2024年10月19日係一日，希望多多幫我宣傳，同埋到時入場！」

（即時娛樂）