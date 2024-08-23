MIRROR x COLLAR成員10月開騷 邱士縉笑姜濤Edan陰濕 黑圖防不勝防 (16:42)

MIRROR成員柳應廷（Jer）、邱士縉（Stanley）及李駿傑（Jeremy），將聯同COLLAR 成員邱彥筒（Marf）、李芯駖及陳泳伽（Winka），於10月5、6日假灣仔會展舉行兩場《MATCHICAL LIVE 2024》。他們今天（23日）出席演唱會記招，分享合作感受。Jer透露他們6個人將以不同組合形式演出，Jer自詡現在是舞王，屆時會在台上盡力跳，更幻想過他們MIRROR 3子會跳一段性感舞蹈。Jeremy笑言︰「我是百搭牌，最近常與MIRROR不同成員合作，叻就可以百搭﹗」Stanley稱要視乎表演環節內容，才決定會否騷肌。他說︰「我們3個也很喜歡跳COLLAR的《idc》﹗我也有個女團夢，最想與芯駖跳舞。我和她入行前是戰友，常一起工作。大家現在於不同崗位成長，再合作也不錯﹗」

Stanley因拍劇關係，剛過去的生日只和女友李炘頤（Alina）到深水埗食車仔麵慶祝，其他朋友及MIRROR隊友邀約的生日飯局也未食完。他被問到姜濤除了「黑圖」，還送了什麼禮物時開玩笑道︰「他說有一天不會黐住我﹗」Stanley坦言與姜濤相識多年，彼此都不在乎禮物，而且如收到姜濤的生日禮物，他之後會在回禮方面有壓力，因此還是不送禮好了。談到姜濤以圖案及字句遮了他在穿短褲照片中的腳毛，Stanley說︰「他遮得幾好﹗大家都聽到我的意向，沒想到他會為我遮腳毛，我也不明白他在想什麼。」

Stanley笑指姜濤及呂爵安「陰濕到咁樣」，而他不夠陰濕，難以提防再被公開「黑圖」。Stanley續說︰「Frankie（陳瑞輝）是第2個送生日祝福的隊友，但我嚴重懷疑他是記錯了其他人的生日。」Frankie月前捲入圈外女友的黑歷史風波，Stanley透露MIRROR日前為新歌排舞，Frankie有說有笑，專注工作，未見異樣。ERROR成員郭嘉駿（193）日前倒車時撞跌途人，相隔27小時才報警，Stanley說︰「他正煩惱處理這件事，我不便加意見及聯絡，先給他空間。」

COLLAR 3成員均對Jer有興趣，Marf想與Jer切磋歌藝，合作妖邪氣氛的表演；芯駖希望Jer可演出富藝術感的舞蹈；Winka想跟Jer跳舞，建議他屆時穿貼身衫展示健碩身材。她們被問到MIRROR 3子可代替COLLAR哪成員跳唱《idc》時，指Jeremy有不羈感覺可頂替許軼（Day）、Stanley穩重似沈貞巧（Gao）、Jer很Sweet似足王家晴（Candy）。

（即時娛樂）