陳柏宇邀Sica合唱新歌 兩年幼女兒拍MV 茶餐廳內爭寵 (17:24)

陳柏宇（Jason）推出與何洛瑤（Sica）合唱的新歌《可靠我》，兩名年幼女兒陳羿辰（Abi）及陳星晴（Audrey）粉墨登場參與MV拍攝，在拍攝現場上演爭寵戲分﹗導演讓Jason在MV的短短幾分鐘內，經歷與女兒成長期間的大小事。

Abi繼《後排慶功宴》後再次參演爸爸的MV，兩人在茶餐廳內一起吃早餐，過程就如平日早上在社交平台開直播一樣。Jason說︰「拍攝當日，Abi食嘢明顯正經同快好多，因為佢知道要拍佢食嘢，但佢做得好好，超越咗我幻想佢會出現嘅怕醜、唔想做、唔肯做、尷尷尬尬。佢係超乎我想像地完成佢嘅部分，仲比平時食得多嘢。」年紀較小的Audrey在鏡頭前真情流露，與Jason溫馨互動。鏡頭外，Abi與Audrey也黐住爸爸，不時要拖實及攬着Jason的手或腳。Jason有時只照顧其中一個女兒，另一個就纏着他不放。Jason十分細心，輪流逗兩女兒開心，甚至左右手同時抱住兩女兒在茶餐廳內遊走。

MV的其中一幕是化了老妝的Jason幻想老年後面對女兒的情景，他被問到對兩女兒將來的幻想時，稱曾想過她們長大後是文靜或是好動型女生。Jason說︰「唔一定係三歲定八十，因為唔止係將來會經歷嘅嘢，仲有佢哋天生應對事情嘅轉變模式，所以我完全估計唔到Abi同Audrey大個後會點。不過，以佢哋依家嘅性格去睇，佢哋都係偏向外向。」MV其中一幕是女兒要奉子成婚，Jason談到如將來要面對此事時笑道︰「睇吓佢幾多歲，如果30歲奉子成婚，我會話『好呀』；如果40歲時奉子成婚，我會鬆一口氣話『終於都嚟喇』。如果佢哋15歲時同我講奉子成婚，反應就梗係唔同啦﹗」

何洛瑤談到與Jason合唱時說︰「好難以置信，我收到消息時都問工作人員：『我喎？Jason喎？陳伯喎？』點解會係我呢？實在好榮幸，我好鍾意Jason嘅歌，聽咗好多年，依家有一首歌有我個名出現，係為我嘅家族爭光。錄音嘅時候，我會諗起我隻枕邊貓，佢一定要瞓喺我隔籬或我頭上面先肯瞓覺，我亦先可以瞓得着，好多歌詞內容都呼應到佢嘅貓生。」

（即時娛樂）