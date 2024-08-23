蝦仔爹哋｜賈思樂爆盧海鵬「矇豬眼」花名由來 (17:56)

賈思樂將於10月9日於香港文化中心舉行入行50周年慈善演唱會，屆時將邀請大批圈中好友捧場。他回憶這些年認識了很多好朋友，盧海鵬（鵬哥）是其中之一。賈思樂在《蝦仔爹哋》中飾演盧海鵬的兒子，原來TVB最初是安排盧海鵬伙拍鄧英敏拍攝一輯關於賣樓劇情的短片，但鄧英敏於拍攝當日身體不適，TVB就安排當時初入行的賈思樂頂替。賈思樂說他當時沒賣樓方面的知識，廣東話麻麻，拍攝時因常被盧海鵬戲弄而尷尬。他表示︰「鵬哥知道我中文水平差，文法又錯，所以我有時說東，鵬哥就指我說西，將我想表達的內容相反。我雖然有點嬲，但鵬哥是前輩，我無法反駁。」兩人演繹時的「化學作用」引起監製的注意，於是製作出一套圍繞他們的劇集《蝦仔爹哋》。

《蝦仔爹哋》受觀眾歡迎，盧海鵬與賈思樂的搞笑互動成為劇集賣點，但賈思樂最初被盧海鵬捉弄後也十分生氣。他說︰「當時我很不喜歡鵬哥經常捉弄我，尤其是在直播的時候，鵬哥知道我非常關注自己的髮型，每次出鏡前我都會花半小時吹頭，但當開拍時，他總故意弄亂我的頭髮，讓我看起來像被十號風球吹亂頭髮的瘋子。我穿麻布衣服，鵬哥總故意把我的衣服弄皺，令我看來像幾天沒燙衣服一樣。我雖然很生氣，卻不敢告訴鵬哥，因為他有時候也挺惡。後來，劇中演員之一的林建明（大明姐）看不過眼，於是幫鵬哥改花名做『矇豬眼』，鵬哥亦可以改為跟大明姐鬥嘴。從此，鵬哥就視大姐明為『目標』，而我就成功逃過再被鵬哥戲弄。」

賈思樂過了一段日子後，終於鼓起勇氣告訴盧海鵬，說他不喜歡被人弄亂頭髮和衣服。盧海鵬聽後笑起來，讚賞賈思樂的直率和勇氣。多年後，賈思樂邀請盧海鵬一同演出《蝦仔爹哋》舞台劇，盧海鵬要求林建明一同演出，賈思樂於是邀請林建明「出山」合作演出。轉過數十年，已年過80的盧海鵬的身體狀况不如從前，亦減少了工作量。賈思樂定期與他聚會，衷心希望他健康快樂地生活。

（即時娛樂）