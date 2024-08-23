森美讚郭富城展王者風範 黃浩然全家捧城城場：最好的生日禮物 (17:47)

郭富城的紅館演唱會舉行得如火如荼，連日來有不少圈中藝人捧場，包括容祖兒﹑蔡卓妍﹑楊茜堯﹑江𤒹生﹑森美﹑黎耀祥夫婦和黃浩然一家四口等。

森美在社交平台貼出和城城紙板合照，讚城城就是Iconic：「舞台王者展現他在舞台以外真實的一面，除了動態跳得的他，展現靜態的歌藝和藝術一面，能夠一個人一支咪在台上唱一隻快歌！別無他人！就是王者的風範。」

黃浩然偕老婆及兒子睇騷，他留言感謝小美及城城送給他最好的生日禮物：「讓我們一家人能在我農曆生日，欣賞了一場十分精彩的演唱會。八年後再開演唱會的Aaron依然係咁型，咁靚仔，跳舞依然係咁勁，情歌慢歌依然係咁冧，舞台和燈光效果更是充滿震撼和驚喜，Aaron從頭到尾的傾力演出更是讓我十分敬佩。

今（昨）晚更是兩位公子第一次看演唱會，真是非常值得紀念和難忘的一天。最後，多謝黃太今（昨）晚的安排，記得前幾天還跟黃太說：『真的很想看Aaron的演唱會，但不知道在開劇期間有沒有假期，更不知道有沒有飛』，想不到今天劇組剛好有假，前兩天原來黃太又收到小美的邀請，所以一切都是最好的安排。今（昨）晚聴到《愛的呼喚》時，黃太握著我的手，在我耳邊說『老公，生日快樂』時，真的很感動，真的很感恩，因為我們一家人都很快樂！」

黎耀祥在Ig貼出和城城合照：「精彩的感官盛宴，全晚看到的誠意和感動，是歲月沉澱的精華，郭富城真的是非一般藝人！」

（即時娛樂）