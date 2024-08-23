黃宗澤感情生活空白 視蔡潔為閨蜜 揭擇偶首要條件 (22:05)

Bosco表示有知名度後，反而難找女朋友，因對方可能對他已有既定形象，又不理解他的工作性質。（鍾偉茵攝）

黃宗澤（Bosco）在無綫劇《法證先鋒VI：倖存者的救贖》跟王敏奕演夫婦，但劇中2人婚後不久，飾演老婆的王敏奕便失蹤。現實中，Bosco情路兜轉，快將44歲的他感情生活交白卷，他自爆過去發展地下情居多，因未能給予女生安全感，拍拖多數不長久。

Bosco與蔡潔曾傳緋聞，但合作《法證VI》未感尷尬，說﹕「根本不是事實，不知哪裏傳出來？」他自爆和蔡潔是好「閨蜜」，無所不談，他表示蔡潔符合其喜歡爽朗型女生，但明言對方不是他那杯茶，亦沒有感覺，故此沒發展機會。

說到他的好兄弟林峯已結婚兼為人父，他和吳卓羲（Ron）仍是單身，Bosco笑說：「所以我和卓羲經常約在健身室做運動。」他指朋友已不關心其感情事，並自嘲﹕「他們都明白，我這副衰樣只顧工作，身邊又多朋友，毫無安全感。」

Bosco拒透露感情空白期，他說：「我拍拖沒公開，不適合未能發展都沒辦法。我不心急拍拖，我沒要求過自己一定要結婚、有小朋友，家人也沒要求，所以沒催婚，最重要自己生活得開心。其實跟我拍拖好慘，我喜歡每天都見到幾個熟朋友，每晚開飯都叫他們，問他們想吃什麼，我去買餸，出街吃飯也會與朋友一起。」Bosco坦言找對象，首要條件要接受他的好兄弟，朋友一「藐」就講Bye Bye。

Bosco表示有知名度後，反而難找女朋友，因對方可能對他已有既定形象，又不理解他的工作性質，他說：「講真，我沒刻意去找，既來之則安之。」

Bosco聞外界對《法證VI》有不同聲音，被批評感情戲太多，查案情節太少，他說﹕「上一輯觀眾覺得查案太多，問為何沒感情線？始終篇幅有限得25集，很難全面兼顧所有觀眾需要，若開拍第7輯，再取平衡。」他覺得這系列可拍下去，但劇本和製作要多做功課，不可翻用舊橋，要找新案情。

另外，Bosco入行多年，承認近年演出角色有點局限，希望未來可以嘗試不同角色，說：「很多角色想演，市井角色，好似街市佬、送貨員或速遞員等，他們都有很多故事。若有好劇本和角色，好似郭富城的《麥路人》，不收片酬都做，有機會想多拍電影。」

欲知專訪詳情，請留意明天（8月24日）明報娛樂版。

（即時娛樂）