龍炳基勸王晶勿再談論周星馳︰冇意思囉 (20:29)

王晶導演早前在其網上節目再次評價周星馳的為人及兩人的恩怨。（資料圖片）

王晶導演早前在其網上節目再次評價周星馳的為人及兩人的恩怨，曾與周星馳合作主持兒童節目《430穿梭機》及主演劇集《黑白殭屍》的龍炳基，近日（17日）在其YouTube頻道就事件發表意見，他事先聲明移民後這30年來與周星馳沒什麼接觸，對方的一切與他無關，他知道的事跟觀眾知道的差不多；多年來，他亦只見過王晶1、2次。

龍炳基回憶當年離開TVB後在曾志偉的電影公司學寫劇本，有次陳百祥（阿叻）想拍一套鬼片，找他們一起度橋。有一晚圍度時，王晶出現，並問了一個問題，令眾人不知如何回答。龍炳基說︰「佢問阿叻，究竟呢一場戲、呢一個鏡頭個Point of view係邊個？呢一場戲講有啲古怪嘢出現令大家好驚嚇，我都諗一諗，究竟係觀眾好驚嚇，畫面入邊嘅主角好驚嚇，定係嗰啲古怪嘢令到某些嘢好驚嚇？嗰度隨時有3、4個Point of view，如果拍錯咗就變咗誤導觀眾。阿叻當時唔識答，我哋在座嘅都喺度諗，我哋都忽略咗呢樣嘢。」他說由那時開始，對外界指王晶專拍爛片的說法有保留。龍炳基續說︰「佢唔係淨係識拍爛片，我估佢只不過係睇餸食飯，預算多咪拍好啲，預算唔多但要快，咪要爛少少，趕時間嘛﹗我覺得嗰時嘅王晶唔係咁差㗎咋﹗」

對於王晶與周星馳好友關係決裂，龍炳基認為與周星馳後來涉獵幕後工作有關，估計周星馳與王晶都做幕後，說話時會變得吞吐，不像從前暢快，不想對方知道自己在做什麼。他又表示周星馳在2000年的時候已是大牌明星中的大牌，全地球有1/4人認識他，而大牌明星耍大牌是常有的事，非周星馳專有。龍炳基說︰「我估好多大牌明星都耍好多大牌。點解大牌明星可以耍大牌？就係因為啲電影公司、經理人公司，好多幕後遷就慣佢哋，令佢哋可以肆無忌憚咁。如果所有大牌都會有咁嘅情况出現，咁係唔係淨係周星馳咁樣就唔得。好多演員唔合作到意想不到啦，大哥請嚟拍佢嘅戲，可以唔知遲到幾多個鐘。」

他表示周星馳是電影《千王之王2000》中最紅的演員︰「當時睇牌面，嗰套戲真係周星馳最大。咁你就唔就佢呀？咁即係要就啦﹗咁係唔係一個罪呢？未至於需要不停咁鞭撻﹗如果要鞭撻，有好多人都畀人鞭撻到遍體鱗傷。香港、美國或其他地方，不知幾多大牌，我唔係要為周星馳辯駁，係將成件事解釋一次，睇吓係唔係值得。我覺得如果王晶畀啲時間，認真啲，佢早兩年拍嘅《追龍II》已經擺脫咗過往嗰啲比較爛片嘅風格。其實如果王晶改變吓，我諗佢唔需要成日提周星馳，可以將周星馳遺忘，因為冇意思囉﹗」

（即時娛樂）