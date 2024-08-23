方大同抱恙「失蹤」2年 戴帽新造型現真身分享新歌 (21:55)

方大同在幕前「失蹤」近兩年，2022年4月於社交平台宣傳新歌《清楚點》後便消失了，直至上月14號41歲生日當天現身社交網，上載未完整的專輯歌曲名單圖片。他稱終於從抱恙的日子走上了康復之路」，新專輯《夢想家 The Dreamer》將於10月推出，未來一年只會先透過音樂跟樂迷在空氣中見面。

昨日（22日）方大同在Ig限時動態宣布新碟的首支主打歌《才二十三》將推出。宣傳人員則在方大同的官方fb發文︰「2024年全新創作專輯《The Dreamer 夢想家》，首波主打新歌 "才二十三" 8/23全球數位發行。告訴我們當23歲的你在做什麼呢？或想對曾經23歲的你說些什麼呢？」

今晚方大同終於露面，他的Ig上載上海街訪途人的短片，訪問不同年齡層的人，23歲時聽什麼歌？喜歡歌手？有回答：「方大同」又問23歲時在做什麼？23歲有什麼難忘記憶或對想對自己說的話？訪問的人向受訪者接過電話，原來是跟方大同視像對話，有驚訝問:「是方大同本人嗎？」透過視像方大同見真身，他問受訪者有沒有時間，想分享他新專輯的一首歌，有受訪者聽完歌說：「他還是他」，亦有說：「感動得想哭了！」王力宏也有留言：「Beautiful thank you 大同」，畫面所見方大同戴著帽，精神不俗。

（即時娛樂）