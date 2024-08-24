周慧敏公開倪震暖男舉動 為老婆大手購入慣用牌子物品 (14:57)

即將舉行澳門演唱會的周慧敏（Vivian）日前接受網台節目《絲打圍爐》訪問，自爆靠食瑞士卷減肥。她隨身帶備了兩件瑞士卷︰「因為我要做演唱會啦，所以要減吓肥，呢個係我減肥餐﹗我全日都唔食嘢㗎啦，起身之後食2件，下午2件，帶多2件喺身，餓嗰時就食，每日6件左右，就係我一日食糧。其實我仲會偷食零食，麻辣花生、魚仔花生、黑朱古力，少少啦，哈哈﹗不過，我一日咁樣嘅時候，第二日就食番正餐。我唔係日日都係咁，隔日咁啦，呢個係咁多年來做演唱會前嘅減肥方法，食咖啡卷嚟減肥最有速度。我已經瘦咗啦，已達標，瘦咗4磅！我會刮咗啲cream先食，所以我嘅方法係控制食量，其實係食自己鍾意嘅嘢。演唱會當日，我就只係食兩隻煎蛋，食少少嘢咁，出場前我會加食四匙羹白飯，會非常有力量！」

Vivian稱近日為籌備演唱會，睡眠時間也少了很多。她說︰「我性格係咁，對於一定要做嘅事，今晚做唔完就唔瞓覺。」Vivian表示丈夫倪震很清楚其性格，所以每次幫忙做事時也對她說「我今晚一定幫你整好，先去瞓啦，你瞓醒後就會發現一切回復正常」。Vivian說︰「佢太了解我，知我強迫症性格，慣用一個牌子嘅嘢，如用其他牌子會覺得唔慣，所以會偷偷買好多收埋。例如我鐘意飲某一個地方出產嘅可樂，佢會買好多。我唔知佢收埋啲可樂喺邊，總之屋企存貨差不多飲完，佢就會補充。究竟買咗幾多，佢永遠唔畀我知道，唔想我有壓力，驚飲唔晒就浪費。」

（即時娛樂）