MC邱士縉公開珍藏加入黑圖戰 獲「黑‧悟登」呂爵安賜名 (16:33)

本地樂壇的「黑圖大戰」一觸即發，繼Edan後，MC及Stanley亦公開自己的珍藏黑圖。（Ig圖片 / 明報製圖）

MIRROR成員邱士縉（Stanley）日前生日，隊友姜濤、呂爵安（Edan）在社交平台貼出Stanley的「黑圖」賀壽，Stanley隨後反擊，於社交網徵集Edan的終極黑圖「報復」。不少網民及爵屎（Edan粉絲暱稱）連日來加入戰圈，紛紛公開手上珍藏的Edan黑圖。Edan由被動變主動，昨晚（24日）在Ig公開多張演出時的黑圖，並自嘲「面皮鬆」， 急敷面膜補救。

「黑圖大戰」亦開始有蔓延趨勢，張天賦（MC）看到Edan公開自己的黑圖後留言︰「忍唔住留底睇咗好耐﹗」Edan回應︰「聽講我哋撞樣。」不少網民留言起哄叫MC分享黑圖，Edan亦鼓勵說︰「相信自己！你做到㗎！」MC之後在自己的社交平台公開6張個人黑圖，當中4張都是演出時面容扭曲、反白眼照片，1張被綠光照着似足靈異照片，最後一張更是「採礦照」，令不少網民爆笑。成為「黑圖達人」的Edan說︰「叻仔！今日開始我就係黑‧悟登，你就係黑‧悟賦！」Edan更以專家口脗為MC的黑圖評分，說他的反眼相「黑圖指數︰1分唔合格」，另一張梳了花輪同學髮型的脹爆MC相就有8分。

Stanley亦在自己的社交平台公開1張在車內睡覺時從低角度拍攝的照片及3段睡覺時的短片，他說︰「既然都嚟到呢個地步，我都想有金剛不壞之身﹗」Edan向他賜名︰「欣賞你，以後你就叫黑‧悟縉﹗（唔俊）。」女友李炘頤（Alina）笑言︰「多謝我幫你記錄﹗」

（即時娛樂）