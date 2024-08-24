魏浚笙自詡有夾公仔獨門秘訣 麗英計劃明年開小型音樂會 (17:03)

魏浚笙（Jeffrey）昨晚（23日）演出商場音樂會，稱近日為新戲接受動作訓練，過程有點辛苦，但開心操練出結實肌肉，已能隱若看到4至6嚿腹肌。Jeffrey預告將為新歌錄音，並跟一位男歌手合唱。他賣關子︰「我們也算熟絡，大家喜歡的歌曲類型接近，唱歌時幾合拍。他是誰？我只能說，他是有頭髮的人。」談到早前到日本旅行時狂玩夾公仔機贏了10多個公仔，Jeffrey說︰「玩夾公仔機時不能灰心，玩幾次後就有機會夾到。我有獨門秘訣，稍後開班教授，或將來開設夾公仔機舖。」

他透露本帶了兩個大行李箱去日本瘋狂購物，最後收穫不算豐富。Jeffrey說︰「寧願把錢花在歌曲製作上，一首歌最少要花6位數製作費。」好友呂爵安（Edan）早前與大馬女神林明禎傳緋聞，Jeffrey表示︰「如Edan所說，有進展時再對大家說。我有時候也會出席藝人朋友的聚會，有沒有看過他們出現，就不多說了。我怕講多錯多，希望報道可告一段落。」

同場的麗英稱演出時幻想自己是在紅館開騷，又說想跟Jeffrey合唱。她說︰「Jeffrey是美男子，我們一見如故。如有機會，我想跟他合唱，但要先獲其經理人女友批准。」麗英希望明年可舉行主題關於日本的小型音樂會，目前正物色場地。

（即時娛樂）