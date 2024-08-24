電影《喝采》導演蔡繼光 搬自身經歷上舞台 修補人生遺憾 (19:59)

曾執導張國榮（Leslie）、陳百強（Danny）、鍾保羅及翁靜晶等主演的1980年電影《喝采》導演蔡繼光，首齣自編自導的舞台劇《柏克萊的日子》，將於下月在香港文化中心劇場公演。《柏克萊的日子》以蔡繼光的自身經歷作藍本，他在創作過程中面對曾逃避的創傷，希望能在有生之年修補缺失。

「我將自己在1969年至1973年在美國加州讀英國文學時，與同學的故事搬上舞台。我刻意活埋這段經歷多年，是時候面對自己，挖開創傷，看看發生了什麼事，將爛了仍在流血的地方修補縫合，療癒自己。創作劇本時，情緒不停湧現，勾起很多回憶，曾邊寫邊流淚，但也有笑的時候。當時發生學生運動，大家其實應該一起向前衝。朋友向前衝並受了傷，我原來沒向前衝，有意無意令別人受傷，十分內疚，因此一直逃避不想面對。我們在成長當中也會遇到很多痛苦的事，失戀、失業、考試不合格等，我覺得內疚最痛苦。我因為內疚而痛苦多年，到現在才正視自己。我已77歲，差不多到了人生終結，是時候總結。有些朋友沒見面數十年，我主動找他們道歉，說聲對不起，當時我不應該不告而別！有機會就可以道歉，有時找不到人，又或者對方已離世。因此，我要快一點，盡自己能力，希望離世時再沒遺憾。」

蔡繼光1970年代入行，由電視台編導做起，後來轉投電影圈，曾拍過11部電影，包括《喝采》及榮獲第20屆金馬獎「最佳原著劇本」的《男與女》。「人生最開心是讀書的時候，拍電影則是最痛苦。拍攝電影過程很痛苦，面對很多困難，要解決財政問題、找演員、度期、拍攝時與各部門協調等，收工回家仍未能休息，要繼續看劇本和分鏡頭等，直至電影上畫才開心。」他直言想拍的題材已拍得差不多，有些想拍的題材得不到支持，如《柏克萊的日子》要在美國、台灣和香港3個地方取景，加上有不少大場面，製作費龐大，難找到資金，於是改以舞台劇形式呈現。

談到《喝采》及《男與女》，蔡繼光說這兩齣戲是他較滿意的作品。「《喝采》是我第一部執導的電影，當年在有限資源下，電影工業未太成熟，雖然有邵氏等大製片公司，但它們習慣在攝影棚拍攝及後期配音，實景拍攝技術屬一般。我們一班新浪潮導演不同，拍戲都是實景和現場收音，所以要識每個範疇。當時沒有美術指導，我就兼任美術指導；識寫電影劇本的人亦不多，鄭丹瑞和文雋各寫一部分，再串連一齊。 」

回想拍攝《喝采》時的日子，蔡繼光直言當時的張國榮、陳百強、翁靜晶也很青澀，要時間磨合。「Leslie很專業，他拍該片前已拍過電影，有演出經驗，做足準備才到場。Danny未拍過電影，不明白工作模式，情緒不穩定，即使剛到達現場，未拍過一個鏡頭都照走。不過，我拍完《喝采》3、4年後重遇Danny，他跟我打招呼說︰『蔡導演，我現在拍戲很用心了﹗』他不是愧對我，是愧對自己，因為他已知道拍戲和唱歌是兩個不同的工業。唱歌錄音只租間錄音室，有1、2個技術人員，情緒不好或喉嚨不適可改期再錄，損失有限，但電影每日也有數十人開工。他當時是不明白，我沒有怪他。翁靜晶是個聰明女，知道自己做什麼，但不適合做演員。她剛烈，很有性格和原則，超越她的紅線，她一定不做，所以她當律師是對的。」

鍾楚紅（紅姑）、萬梓良、關海山主演的1983年電影《男與女》，以當年的標準來說，是套尺度十分大膽的電影，關海山與鍾楚紅的牀戲更令人咋舌。「紅姑當時願意大膽演出，是因為想擺脫花瓶形象。她當時已走紅，但自覺仍有不足，很多角色都是花瓶。她擔心繼續下去，觀眾很快看厭，所以我說有個裸露角色找她演，她一口答應，我也很愕然﹗她很厲害，知道自己要什麼，要突破嘗試，因此拍攝時完全沒問題，還主動問與關海山的牀戲會怎樣拍和裸露程度。她接受能力很高，只要事前溝通好，一開機她就拍。」萬梓良當年曾在拍攝時被打斷手腕骨，蔡繼光至今仍歉疚。「我為求逼真，找來香港職業自由搏擊手與他對打，他可能知道對方曾在現實比賽中打死人，所以有點膽怯。當對方起飛腳，他應用拳套的左手去擋，可能出手快了和高了一點，被踢到沒被拳套包住的手腕，手骨骨折。真是對不起他，事後檢討，應找受過訓練的武師與他對打，可以就到，電影因此停拍半年，待他完全康復才復工。」

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（即時娛樂）