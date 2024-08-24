雲浩影不怕193負面新聞影響網劇 詹天文自評身形欠曲線美 (22:18)

雲浩影（Cloud）與詹天文（Windy）今日到尖沙咀出席商場騷，Cloud早前翻唱洪嘉豪歌曲《黑玻璃》 獲好評，但文凱婷在節目唱同一首歌的評價卻差天共地，被評似唱K。Cloud表示沒有聽過對方唱，多謝別人讚她唱得好，但自言也經常會失手：「這職業生涯流流長，點都會有失守的時候，未試過失守怎知自己得唔得呢？我都試過被人話似唱K，有不同的聲音很正常，音樂很主觀，都是各花入各眼。」她直言被評唱歌不好聽或外貌不夠靚都介意。唯有繼續努力，去做得更加好，但最近排練舞台劇壓力大皮膚變差，希望完成演出後重拾靚樣。

跟她合演Viu網劇《同居少女諸事卜》的郭嘉駿（193）因倒車撞跌婆婆被批評，她相信193只是不小心。可有短訊慰問對方？她直言：「我們好少聯絡，要慰問都慰問個婆婆啦！他有兄弟慰問，輪到我咩！」她不擔心對方的負面新聞對劇集有影響，戲份不多，主要是3位女主角。

Windy放棄美國升學選擇廣州星海音樂學院，她於開學前到美國旅遊，剛從洛杉磯回港。她指在當地有很多人讚她靚女，但未有艷遇：「可能我全程和女仔朋友蹺住手行，以為我們是同性戀。」她此行見不論肥瘦的女仔都着背心展現身材，令她學識做人要有自信，但她自問欠缺曲線美，自嘲是負A身材，待滿意身材才會考慮作性感打扮：「可能之前減肥有點影響，但沒有想過接受豐胸療程。」

（即時娛樂）