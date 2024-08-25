林家謙理解尊重前輩意見 唔介意被周啟生形容「廢青」 (11:33)

林家謙表示不認識周啟生，但不覺得言論是對他批評，他對前輩意見是理解和尊重。（鍾偉茵攝）

周啟生早前公開批評林家謙「廢青」，就連家謙的粉絲都鬧埋一份，事件惹熱議。昨晚（24日）家謙出席會展舉行的《新城33周年台慶Show》，首度開腔回應報道。

林家謙表示不介意被周啟生形容為「廢青」，他說：「我都覺得有少少係嘅，就如新碟『ISFP』主題，特徵就係懶，要最後先衝去完成工作，有啲人都覺得我唔夠勤力，家人同歌迷催我先寫歌。」

林家謙表示不認識周啟生，但不覺得言論是對他批評，他對前輩意見是理解和尊重，認為每個人都有發表意見看法的自由，他亦沒有因此感不開心，反而會讓他反思，也成為歌曲上創作靈感，亦強調他現在是拼勁的少年，能平衡到耍廢元素。對於周啟生稱可以用3隻手指彈贏他？他笑說：「有時我都覺得自己技不如人，我彈琴比較簡約啲。」

林家謙聞好友Tyson Yoshi（程浚彥）被網民性騷擾即一臉質疑，他笑稱：「佢畀人性騷擾？佢性騷擾人哋吧，我唔覺得係畀人性騷擾，喺網上post出來時幾開心，如果真係就上差館啦！（為何覺得Tyson Yoshi才是性騷擾別人？）我點知佢，post出來咪引好多人和應囉，佢經常性格上騷擾我，成日打電話嚟唔知做乜，可以改姓Tyson騷擾。」

問是否答應在對方婚禮彈琴？他則說：「唔知道，我驚會彈《婚禮的祝福》，可能佢想有其他配樂，叫我敲木魚，我敲木魚就拿手啲。」

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（即時娛樂）