孖陳曉東組男團爭新人獎 孫耀威聞吳奇隆傳婚變：唔好問我 (12:31)

有傳Eric開直播獲千萬打賞，他即冒汗說：「加加埋埋都未必有，打賞都會扣晒稅先畀我。」（鍾偉茵攝）

有傳吳奇隆婚變，Eric說：「呢啲唔好問我，我哋唔問呢啲，好難求證，自己婚姻都未必求證到。」（鍾偉茵攝）

陳曉東（東東）、孫耀威（Eric）和薛家燕等，昨晚（24日）到灣仔會展擔任《新城33 周年台慶Show》表演嘉賓，相交30載的東東及Eric凍齡有術，他們表示保持心態開朗，2人同於90年代出道，直至昨晚才有機會首度同台合唱，東東尊稱比他於台灣早出道的Eric為師兄，當年沒視對方為競爭對手，更成為好友，Eric笑稱：「因為物以類聚，都係靚仔。」東東亦和應：「講出事實！」

2人將分別於台灣及內地開騷，已計劃互相邀對方擔任嘉賓。他們表示可以考慮組男團，帶來新鮮感，東東說：「叫F2，新晉男子組合，明年可以報埋新人獎。」Eric笑道：「一定贏，除非唔贏，敬老都要啦。」

Eric指很開心見到同年代的歌手，仍活躍於樂壇，早前開騷吳奇隆特地為他拍攝片段。有傳吳奇隆婚變，Eric說：「呢啲唔好問我，我哋唔問呢啲，好難求證，自己婚姻都未必求證到，無啦啦畀老婆飛都唔知咩事，我啲錢畀老婆管晒，所以佢可以踢我走。」

當他得知東東有兩個女兒即笑道：「嘩！你生兩個囡，第日都好驚喎！以前有幾咁...呀，之後就受番幾多。」東東笑言兩個女兒最近獲很多男同學表白，想辦法為女兒擋狂蜂浪蝶，教女兒如有男同學表白，便叫對方試爬上樹。

有傳Eric開直播獲千萬打賞，他即冒汗說：「加加埋埋都未必有，打賞都會扣晒稅先畀我，我好嚴明，一定交足稅，其實幾好，我經常會叫香港及台灣藝人多開直播，可以自己開創舞台，鍾意唱乜嘢歌就唱乜嘢歌，都幾好玩。」

（即時娛樂）