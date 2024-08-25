2024港姐主題曲MV明首播 JW霸氣外露 Yumi滲仙氣 Windy曾有港姐夢 (14:25)

《2024香港小姐競選》主題曲《Proud To Be A Woman》MV明日（26日）首播。《Proud To Be A Woman》由JW王灝兒聯同「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）攜手獻唱。

15強佳麗1號陳紫佟Jessie、2號倪樂琳Ellyn、3號王汛文Candice、4號謝淑怡 Zoie、5號莊曉婷Kimmy、6號李曼思 Adria、7號秦冀雯Yvonne、8號盧凱怡Kerry、9號陳甜甜Rose、10號吳芷靖Clary、11號梁嘉莹Emily、12號鍾翠詩Tracy、13號程姜月Dolores、14號楊梓瑤Amina及15號俞可程Kanis，在MV中分別以不同的鮮色系華麗晚裝上陣，除了展現美態與儀態的Catwalk、還有飄逸感十足的慢鏡特寫鏡頭。

JW、Yumi和Windy亦先後以兩大不同風格造型亮相，分別是白色系的「自信閃耀Woman」團隊服，及展現個人特色的Solo服。3人當中，以JW的造型最為搶眼，JW先以黑色閃石緊身晚裝造型，坐在寶座上Sharp醒亮相，配以舞台華麗射燈及霸氣甫士，相當Impressive；之後換上白色低胸露肩晚裝的她，裙襬上佈滿雪紡Ruffle，感覺猶如披嫁衣。Yumi和Windy則分別以紅、白裝型上陣，造型既具青春氣息，亦散發仙氣。

日前無綫娛樂新聞台直擊JW、Yumi和Windy錄音情況，3人表示歌曲風格猶如主題樂園公主歌曲，又謂錄音時腦中浮現出城堡、煙花、公主裙等不同畫面，JW說：「我好鍾意，平時都聽開呢類型嘅歌，覺得好配合成件事，加埋啲歌詞好有畫面，真係有種Proud To Be A Woman感覺！」Windy自爆兒時曾有港姐夢：「我細個係想參選港姐，大個就冇咗呢個諗法，但好開心可以唱到呢首歌。」

（即時娛樂）