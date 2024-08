2024港姐主題曲MV明首播 JW霸氣外露 Yumi滲仙氣 Windy曾有港姐夢 (14:25)

《2024香港小姐競選》主題曲《Proud To Be A Woman》MV明日(26日)首播。《Proud To Be A Woman》由JW王灝兒聯同「聲夢小花」鍾柔美(Yumi)、詹天文(Windy)攜手獻唱。

15強佳麗1號陳紫佟Jessie、2號倪樂琳Ellyn、3號王汛文Candice、4號謝淑怡 Zoie、5號莊曉婷Kimmy、6號李曼思 Adria、7號秦冀雯Yvonne、8號盧凱怡Kerry、9號陳甜甜Rose、10號吳芷靖Clary、11號梁嘉莹Emily、12號鍾翠詩Tracy、13號程姜月Dolores、14號楊梓瑤Amina及15號俞可程Kanis,在MV中分別以不同的鮮色系華麗晚裝上陣,除了展現美態與儀態的Catwalk、還有飄逸感十足的慢鏡特寫鏡頭。

JW、Yumi和Windy亦先後以兩大不同風格造型亮相,分別是白色系的「自信閃耀Woman」團隊服,及展現個人特色的Solo服。3人當中,以JW的造型最為搶眼,JW先以黑色閃石緊身晚裝造型,坐在寶座上Sharp醒亮相,配以舞台華麗射燈及霸氣甫士,相當Impressive;之後換上白色低胸露肩晚裝的她,裙襬上佈滿雪紡Ruffle,感覺猶如披嫁衣。Yumi和Windy則分別以紅、白裝型上陣,造型既具青春氣息,亦散發仙氣。

日前無綫娛樂新聞台直擊JW、Yumi和Windy錄音情況,3人表示歌曲風格猶如主題樂園公主歌曲,又謂錄音時腦中浮現出城堡、煙花、公主裙等不同畫面,JW說:「我好鍾意,平時都聽開呢類型嘅歌,覺得好配合成件事,加埋啲歌詞好有畫面,真係有種Proud To Be A Woman感覺!」Windy自爆兒時曾有港姐夢:「我細個係想參選港姐,大個就冇咗呢個諗法,但好開心可以唱到呢首歌。」

(即時娛樂)