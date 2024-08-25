紮職3｜黃宗澤申請下輯跑少啲 張文傑讚3位男主角厲害 (17:23)

黃宗澤（Bosco）、張繼聰、陳家樂、周勵淇、鄭浩南、陶大宇等合演的電影《紮職3》，將於下周四（29日）於香港、澳門及馬來西亞同步上映。Bosco與導演吳家偉上星期出席完香港首映禮後，即到吉隆坡、檳城進行連日宣傳，連同負責動作指導的張文傑（German）出席電影發布會。Bosco直言出道多年，首次有機會到馬來西亞為電影宣傳及謝票，感覺新鮮。3人在活動上暢談電影中的動作場面，Bosco在戲中有連場追逐及打鬥戲分，他表示拍攝追逐戲實在太累，跑起來很吃力，因此已向導演要求，如開拍《紮職4》，他要申請演鄭浩南的Mark哥角色，起碼連被人砍死也非常有型。

正在馬來西亞拍戲的張文傑趁空擋出席發布會及影迷見面會，他讚Bosco、張繼聰 、陳家樂厲害︰「有時候我會擔心3位能不能做到，是否需要預備替身？其實去到現場，他們3個都很落力，相信自己能做到，所以很多打鬥場面都是他們親自上陣！他們拍攝其中一場時要跑彌敦道，非常危險，他們都堅持自己跳欄桿，我都擔心他們跌倒。」Bosco回憶：「其實當時幾緊張！」

Bosco及張文傑笑言如開拍《紮職4》，可到吉隆坡Pavilion外面街道跑。Bosco建議電影名字叫《紮職4之馬來西亞篇》︰「我也想繼續演這電影系列，想拍到《紮職74》，因為自己和團隊已有了默契，拍攝過程也很開心，唯一要求是不要跑那麼多﹗」導演吳家偉表示《紮職3》比上集的拍攝難度更高，鄭浩南和陶大宇加盟令電影質感更多元。張文傑與吳家偉事前一同研究要如何讓大家在大銀幕感受到演員們的痛苦和艱辛，張文傑說︰「讓觀眾看到他們的痛是最重要，我們拍攝期間非常考技術，要和攝影師一起研究怎樣拍到刀插下去時，好像很痛！」

《紮職3》在吉隆坡舉行的電影造勢活動，除了吳家偉導演、黃宗澤、張文傑，正在拍新戲的陳家樂也有現身。

（即時娛樂）