龍婷「解凍」現身《中年3》錄影 避答與人夫丘亞葵Hello Kiss 拒回應已婚傳聞 (20:14)

《中年好聲音》的43歲龍婷上月中與65歲已婚的丘亞葵爆出緋聞，兩人被拍到結伴看戲及撐枱腳，更疑在車廂內親吻。丘亞葵事後否認有婚外情，稱兩人只是朋友式的Hello Kiss；而龍婷則疑因形象受損被無綫雪藏，暫停所有工作，被飛出本來有份參與的《星光熠熠耀保良》演出名單。事發至今個多月，龍婷獲「解凍」，今天（25日）參與《中年好聲音3》錄影，無綫安排傳媒到場採訪。龍婷在經理人及無綫外事部職員陪同下受訪，多次表示事件已過去。

她說︰「件事過咗咁耐，我諗都係時候出嚟見番大家。件事已經過咗去，我唔想再提起，唔想再打攪任何人。喺度多謝公司對我嘅支持同諒解，我以後會繼續努力，做好自己啲工作，多謝﹗」龍婷避答有否因緋聞被無綫問話，只說自己已個幾月沒返公司，昨晚才第一次回公司綵排。她最初更說工作未受影響，及後才表示之前取消了《星光熠熠耀保良》演出，與之前TVB Music Group總裁何麗全指她因不在港未能參與演出的說法明顯不同。

龍婷表示這段日子有練歌、周圍逛，做平日放假時會做的事。她被問到可有擔心前途、形象受影響時再次避答︰「我唔想辜負自己呢7年嘅努力，其實有好多朋友都共同見證住我呢7年係幾咁努力去唱歌畀大家聽，我將來都會繼續努力去做呢件事。」至於日後可會再見丘亞葵，龍婷又避答，只說事件已過去。對於丘亞葵稱與她只是朋友式的Hello Kiss，龍婷問非所答︰「喺嚟緊嘅日子，我會繼續睇吓公司點樣安排，做番一啲自己擅長嘅嘢同工作。」她強調日後與朋友見面時會小心言行舉止，再熟的朋友都要保持距離，但如因工作需要，跟已婚人士見面則沒問題。

她稱事後得到很多朋友的關心，包括《中年1》的戰友，因此這天要出來對大家說聲多謝，未來會繼續為大家唱歌。龍婷強調《中年1》是個很團結的溫暖大家庭，她沒懷疑過支嚳儀是「金手指」的傳聞是真，這天再見支嚳儀也不尷尬。至於有舊鄰居指她已婚及有兒子，龍婷亦沒正面回應，只說她多年來一直沒怎麼提及自己的私事，未來亦會如此。至於可擔心會再被揭往事時，她說︰「件事已經過咗去。」

（即時娛樂）