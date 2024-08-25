王晶捧邱淑貞上位成性感女神 爆兩人因一套戲生嫌隙疏遠 (22:51)

王晶表示當年邱淑貞覺得鄭秀文在《百分百啱FEEL》的戲分比她多而不滿，此事成為他與邱淑貞之間愈走愈遠的起點。（YouTube片段截圖 / 明報製圖）

導演王晶昨天（24日）在其網上頻道《王晶笑看江湖》上載新片，繼續回憶與昔日緋聞女友邱淑貞的往事。他分享當年為令邱淑貞擺脫花瓶形象，從一眾玉女演員中突圍而出，安排她主演三級片《赤裸羔羊》，更提前影好性感海報，於首天開機拍攝時公開造勢，但亦因海報中的邱淑貞太火辣，令本已答應演出的蕭芳芳辭演。

王晶回憶當時為令邱淑貞放心及有安全感，安排《花花公子》的一位女攝影師影海報、霍耀良擔任導演及任達華出演男主角。他透露拍攝邱淑貞與任達華親熱戲當日，邱淑貞身上的防走光膠布因為多次穿崩， 於是臨場提議邱淑貞撕去膠紙，並向她保證一點也看不到。王晶說完成拍攝後，他花了3日時間逐格菲林檢查，刪走所有走光畫面，而且一剪完就消滅有關菲林。他強調︰「你如果咁樣嘅承諾都守唔到，你就唔係男人﹗」

《赤裸羔羊》上映後，王晶稱電影在香港的成績屬中上，但在台灣就大收，邱淑貞亦因此在台灣成為一線女星。邱淑貞此後主演過多套電影，與她同期的女星開始有一半退下來，也有楊千嬅、鄭秀文等新晉女演員上位。王晶開始轉方針拍青春片，仍有找邱淑貞演出，與當時的新一代女星拍檔。他透露邱淑貞拍攝《百分百啱FEEL》時因覺得鄭秀文的戲分比她多而不滿，兩人自此在合作上有嫌隙，此事成為兩人開始愈走愈遠的起點。

王晶說︰「我覺得都冇所謂嘅，佢覺得仲有空間，可以更紅更好，但係我覺得當時香港電影開始走下坡，盜版同埋台灣嘅崩潰，令到我哋喺台灣攞唔到太多資金，我亦都冇咁多資源可以提供畀佢，我都要拍啲年輕人要睇嘅電影，變咗對佢嘅支持就一定唔夠，可以話我哋由嗰時開始少合作咗，亦由非常親密嘅朋友變成疏遠咗。」

（即時娛樂）