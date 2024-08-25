王晶憶最後一次見邱淑貞過程 否認曾傷害她 食死貓不解釋 (23:26)

導演王晶昨天（24日）在其網上頻道《王晶笑看江湖》上載新片，繼續回憶與昔日緋聞女友邱淑貞的往事。王晶在影片中分享如何捧邱淑貞上位成為性感女神，以及後來邱淑貞因不滿在電影《百分百啱FEEL》中的戲分比鄭秀文少而心生嫌隙，令兩人減少了合作，彼此愈走愈遠。他回憶最後一次與邱淑貞合作，其實不是《算死草》，而是關錦鵬執導的《愈快樂愈墮落》。王晶稱邱淑貞的心願是主演的戲能參加外國影展，因此擔任幕後搞手，找來老同學關錦鵬為邱淑貞度身訂做出《愈》片。

談到邱淑貞曾表示王晶做了一件深深傷害了她而不可原諒的事，王晶罕有回應︰「其實我都唔知，我真係覺得冇，就算有，我相信係誤會。不過，我係一個咁樣嘅人。如果有人要指責我做咗某些事對佢唔住或者咩，我唔解釋㗎，因為一個人可以咁樣公開講完，你點樣解釋，佢都唔會承認㗎喇，即係唔會改變佢嘅諗法㗎喇！我覺得咪由佢咁講囉！（唔會可惜咩？）冇㗎，呢個世界所有關係都係去到一個地步，先講話大家唔好繼續喇嗰個人，一定係諗得好仔細，同埋一定係為自己豎立一啲幫自己呢邊嘅理由。咁好朋友，我咪啃隻死貓囉，有咩所謂啫？」

王晶稱沒再與邱淑貞合作後，兩人曾見過一次面。他表示當年曾介紹邱淑貞看一位中醫，邱淑貞此後一直找那位中醫求醫。王晶回憶有天帶方逸華到那名中醫的診所求醫，在診所內遇見當時已婚及懷了孕的邱淑貞。他說︰「我客氣埋去傾兩句，佢都好客氣，冇乜嘢，大家傾。我話︰『你佗得好靚呀，仲係一啲水腫都冇。』佢話︰『因為醫生啦﹗』當日我帶方逸華小姐去睇病，佢入咗去睇，我就坐喺度傾幾句，但就開始覺得全醫館所有人都望緊我哋兩個，咁我就行開。方小姐出嚟，我就陪佢走喇。嗰次係我最後一次見到佢同埋傾過偈，以後都冇乜特別來往，我亦覺得唔適合，唔應該來往。」

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（即時娛樂）