微涼之夏｜葛民輝最後登場 跟林海峰合體 勾從前錄音難忘回憶 (13:14)

阿葛聲演獨居老人陳伯，在宣子晴（林海峰飾）主持的Phone-in 節目《路過的風》，細訴一段雙截棍故事。（大會提供）

商台台慶廣播劇《微涼之夏》本周（26日至30日）踏入結局篇，邀得葛民輝（阿葛）壓軸登場，與林海峰（Jan）再度合體聲演，陳輝虹及周殷廷分別聲演電台高層及醫生。

阿葛聲演獨居老人陳伯，在宣子晴（林海峰飾）主持的Phone-in 節目《路過的風》，細訴一段雙截棍故事。陳伯少年時是超級李小龍迷，醉心武術，除了遇上賞識自己的師父，同時遇上投契的青梅竹馬師妹。面臨舊區重建，陳伯執拾舊物時，找回師妹當年送贈的雙截棍，更發現一段已經無可挽回的感情，亦勾起同是李小龍迷的宣子晴，一段與楊雲峯有關的回憶。其後，宣子晴與楊雲峯在教堂重遇，會否解開這段近60年的瓜葛糾結？

阿葛事隔多年再次參演廣播劇，聲演70歲的陳伯，憶起從前錄音難忘回憶：「今次回到錄音室，令我更加懷念未有數碼電腦化、仍然係膠帶錄製廣播劇嘅『古時代』。想起當年所有同場演出演員，會一齊擠進錄音室誇張日子，根本同拍攝電影差不多，非常熱鬧。」

劇中2位男主角「楊雲峯」及「宣子晴」，驚喜聲演《92黑玫瑰對黑玫瑰》其中一段經典場面，由林家棟及呂爵安飾演黃韻詩﹑林海峰及林家謙演馮寶寶，4人的戲中戲火花，令人期待。

有執導MV經驗周殷廷（YT），首度聲演廣播劇，並飾演替楊雲峯醫治睡眠問題的醫生。YT說：「廣播劇和拍MV及唱歌不同，因為錄廣播劇好似演戲，但又沒有攝錄機影自己，需要用聲音把感情演繹。這個感覺好特別，兒時經常聽收音機，估不到自己都有機會錄廣播劇。」

（即時娛樂）