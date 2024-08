next

日本唱作歌手藤井風及二人組合YOASOBI,今日不約而同宣布來港舉行演唱會。藤井風落實12月4日假亞洲國際博覽館Arena舉行「Best of Fujii Kaze 2020-2024 Asia Tour in Hong Kong」,YOASOBI則於12月26及27日在同一場地舉行一連兩場「YOASOBI live in Hong Kong」。

藤井風去年舉行首個亞洲巡迴演唱會,今次規模更盛大,場地及容納人數擴至體育館規模。亞洲巡唱自10月26日在新加坡出發,然後到吉隆坡、曼谷、台北、雅加達、香港、馬尼拉及首爾等8個城市舉行。票價及開售詳情容後公布。

YOASOBI出道已受關注,他們為日本動畫《我推的孩子》第一季唱主題曲《IDOL》,成為史上首支登上美國Billboard全球單曲榜冠軍的日語歌,今年更獲邀參與Coachella音樂節。兩場「YOASOBI live in Hong Kong」票價分1480、1180及980港元,9月4日起透過KKTIX公開發售。

