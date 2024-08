姜濤早前完成新歌《Every Single Time》MV拍攝,便投入拍戲狀態,而新歌MV在YouTube上架2星期,點擊逾193萬,不過有網民發現姜濤新歌,至今仍未派台播放,該網民昨晚在社交平台留言:「點解出一首新歌公司可以0宣傳,電台無上,首歌都出咗兩個禮拜有,都未上榜,Dance Version未見影。最離奇係自己公司個節目都無得上...上一次已經好幾年前了,呢個係咩玩法,餘下仲有4年點捱...」。

至於姜濤昨晚(25日)在Ig貼出MV型仔相,並以英文留言:"END"﹑"Let's make the next song",不少姜糖(粉絲暱稱)都留言表示:「16胎幾時上叱咤樂壇訪問呀?成兩個月冇見啦大佬,好想見下你,如果上嚟我飛的士過去。」﹑「我地未End架,繼續聽住16b,一邊等17b,多多都接得住」﹑「大佬姜密密生,糖密密湊,冇問題」﹑「Can't wait for the next song」。

(即時娛樂)