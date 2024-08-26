紮職3｜張繼聰難忘浸浴大半日 黃宗澤見鄭浩南騷肌自愧不如 (15:52)

張繼聰和黃宗澤（Bosco）日前接受HOY主播王凌燕專訪，暢談新戲《紮職3》拍攝點滴。阿聰說今集是全新角色：「他在一次例行公事中，因為戲中的妹妹生病，急需用錢醫病，所以挪用公款，做了些社團不容許的行為。基本上這個電影系列中，我是負責生事的那位，每次我不是行差踏錯，故事5分鐘便完。」Bosco笑說：「又未至於全因為你，陳家樂引起的，我這個大哥看在眼裏，都知這兩個小弟有內情，結果被我發現，看看如何補救。」

問到角色性格與自己是否相像，阿聰說：「我覺得相像的地方，是將家人放在首要位置，就算自己身陷險境都要幫手。」Bosco工作時也像大哥，他說：「我們拍戲，現已算是半個前輩，會遇到不少新人，有時新人對拍攝環境或過程比較陌生，扶扶他，他會沒那麼緊張，他會做得較舒服，大家也可早點下班。」

說到拍攝趣事，阿聰說是桑拿戲分：「我猜一般人在暖水池浸3分鐘，就會轉浸冷水，或直接按摩，但我們浸了6小時吧！每次拍這些戲分，也自覺像是火鍋裏的菜，沉在底都沒人理會。」Bosco也說：「拍戲看上去舒服，就算你坐按摩椅，都是假裝舒服，因為現場收音不能真按，按摩動態靠你自己表達。」

今集加入陶大宇及鄭浩南（Mark哥），Bosco表示跟2人首次合作：「我覺得Mark哥外表很猛，但內裏很可愛。之前拍浸浴戲，我讚他身形仍很棒，他自嘲身形已縮水。他表示曾有傷患，好像是韌帶斷了，我看到他之後，覺得自己也要操練。」

阿聰表示跟陶大宇首度次合作，Mark哥曾合作另一部電影，他說：「他還是個很有童心的大細路，無論活到哪個年紀都有童心，就會有活力。大宇哥是很友善前輩，以前看很多他的演出，但今次看他就知道一個演員的可塑性，他以前在電視台演繹很多忠良角色，但今次演一個壞蛋，他以前也有，都很像。」

（即時娛樂）