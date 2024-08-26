容祖兒澳門尾場騷感動落淚 宣布明年底在港舉行全新個唱 (18:37)

容祖兒在澳門舉行的《Eternity演唱會2024》，不經不覺在這個暑假做了逾20場，昨晚（25日）來到尾場，祖兒更特地為觀眾準備了16年前Starlight演唱會的慢歌Medley，令觀眾驚喜又開心，而祖兒亦被感動得流淚。

祖兒演出過後表示，這個暑假每個星期六﹑日都在澳門度過，感到非常開心，其實每場也會想特別曲目送給大家，來到尾場，她選了Starlight演唱會的慢歌Medley，她說：「因為Starlight演唱會喺我事業上，算係一個轉捩點，我已經好多年冇喺舞台上面喊啦，我一度以為我係唔會再喊，噚晚自己個腦唱番呢首Medley，不停飄咗好多16年期間片段出嚟，好多回憶狂彈出來，就突然流下感動眼淚，真係又感動又感觸，時間過得好快，其實好多事情係會改變 ，原來歌曲係唔會，會帶我哋返去當時情懷。喊咗我反而覺得好開心，因為原來我係冇麻木，我都仲係嗰個我，我係會感動我係會落淚。」

祖兒事後在Ig有感而發：「塵封多年的Starlight medley，從我們決定要把它再一次重溫，丙仔（何秉舜）從harddisk找出手寫譜來，看到這些充滿溫度的歲月痕跡，我便知道這注定是一場穿越，曾經以為經歷了千山萬水，看透所有人情冷暖的我，把情感都習慣了隱藏得毫無破綻。多久不曾在舞台上哭過的自己，這些年來但願能對得起每個演出，那怕那是一個大眾定義為商演的演唱會。對我來說根本從來沒有也永遠不會這樣區分。

我怕自己因為要時刻提醒要堅強而把感受放下，我以為看破而不說破是一種成熟的表現，但看到成熟了的自己反而有點害怕起來，昨晚唱著唱著，把我拉回十六年前，那個階段的我，心智雖未完全成熟但機能一絕，體內全都是火，燒得正旺，當時的我恨不得能獲得這個世界更多的認同，讓我可以繼續一步步完成自己的夢想，我為自己立下無限個目標，如今一一達成。

我也可以說此生無憾，但想起一路上所經歷的一切人和事，人會變情會厭，放棄何其容易。堅持也不一定說到做到。一下子，甜酸苦辣湧上心頭，又何曾想過有這麼一個機會，可以和一班愛你的人去一起懷緬一起回憶，同喜同悲的更教我珍惜。感謝大家，我雖不完美，但我為自己仍有心跳而驕傲。」

昨晚祖兒宣布，明年底會舉行新的演唱會，因為今次《Eternity演唱會》大受歡迎，所以明年初加碼在澳門仍有10場，令台下歌迷超興奮，祖兒說：「香港計劃明年底啦，會等公司安排同宣布啦。」

她分享完騷在澳門慶功：「我同成班手足食火鍋慶功，之後意猶未盡去唱卡拉OK，同班Dancer再玩，幾乎做多次演唱會咁，呢2個月，佢哋成日陪住我，又一齊拍好多好多好玩嘅Reels啦，完咗騷，又要下次再見，真係好掛住佢哋。」

祖兒完騷後，返港後又忙什麼？她說：「我忙錄新唱片，我侄女好搞笑，我教佢，姑媽首《桃色冒險》叫『唔識換片』，點知佢噚晚問我，係咪有得聽『唔識換片』呀？笑死我，佢都好期待等緊我啲新歌。」

（即時娛樂）