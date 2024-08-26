宋雨琦在港歎菠蘿包讚好味 預告25歲生日給粉絲驚喜 (22:18)

Nani相隔1年再來港，用廣東話介紹自己，他說：「大家好，我係Nani，我好開心見到大家。」（劉永銳攝）

韓國女團(G)I-DLE成員宋雨琦、泰籍男演員Hirunkit Changkham（Nani）、COLLAR成員許軼（Day）和吳家忻等，今天（26日）到中環出席品牌活動，吸引數百粉絲圍觀，最後出場的宋雨琦甫現身，粉絲瘋狂尖叫，不停嗌她的名字，場面熱鬧。

身穿黑色連身短裙的宋雨琦笑容滿面，十分識做不停揮手，向在場粉絲打招呼，又派心及飛吻，她用廣東話跟大家打招呼：「大家好，我係雨琦。」被問到(G)I-DLE一連3場香港演唱會已結束，她繼續用廣東話表示玩得很開心，多謝大家來睇騷，令她留下非常美好回憶，期待可以再來香港。

說到她出道6年，又唱歌又拍劇，問她喜歡哪個範疇？她指自己是歌手出身，當然喜歡唱歌，但未來也希望挑戰不同舞台和演戲等。講到她扮靚心得？她說：「我在舞台上多變，平時打扮則視乎心情而定，我很喜歡今天衣著，短裙簡單得來，不失高貴優雅。」宋雨琦每次來港來去匆匆，但她開心今次來港已吃了她最喜歡的菠蘿包，並大讚好好味。下月23日是她的25歲生日，問她有什麼慶祝計劃？她稱每年生日都給粉絲驚喜，今年也希望大家期待。

Nani相隔1年再來港，用廣東話介紹自己，他說：「大家好，我係Nani，我好開心見到大家。」此行來港，他想去主題公園和參觀廟宇；在吃方面，他已吃了最想吃的麻辣火鍋。談到工作，他表示早前拍了齣新劇《High School Frenemy》，至於飾演什麼角色，就先賣關子，該劇將於10月播映，叫大家期待。

Day很開心可以近距離接觸宋雨琦，表示(G)I-DLE去年來港開演唱會，她自掏腰包買VIP門票入場欣賞，可惜今次未能去看，因COLLAR要錄新歌，不過相信團(G)I-DLE很快便再來港演唱。問她喜歡G)I-DLE什麼？她說：「喜歡她們的概念，很有女性力量。（可有信心COLLAR追趕到(G)I-DLE的成就？）信心一定要有，但追不追趕到另一回事。」

Day坦言不夠團歌，說今年到目前為止才有兩首，她透露稍後隊友李芯駖、陳泳伽（Winka）和邱彥筒（Marf）會推出Solo歌，她則專注團歌，因她喜歡團體活動。問到她不想擁有自己個人單曲？Day不心急，認為是機遇，未來一定會發生，指現在學作歌及聽不同歌曲提升自己，未來除唱歌，還想再拍劇。

（即時娛樂）